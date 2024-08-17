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الرياضة

كلباء والعين يجددان ذكريات «الحوار المثير»

القوة شعار مباريات العين وكلباء (الاتحاد)
18 أغسطس 2024 01:08

مراد المصري (أبوظبي)

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يختتم ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بإقامة 3 مواجهات قوية، اليوم، تحمل في طياتها الترقب والإثارة، قياساً على تحضيرات الفرق، وسعيها لكسب الثقة، في الاختبار الأول من الموسم المحلي.
ويلتقي كلباء والعين، على استاد كلباء، في مواجهة تجدد ذكريات اللقاءات المثيرة بين الفريقين الموسم الماضي، وتحديداً في مسابقات الكؤوس، بعدما تخطى «الزعيم» منافسه «النمور» بركلات الترجيح في نصف نهائي هذه البطولة تحديداً، فيما تفوق كلباء على العين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وسعى العين لتعزيز صفوفه والتحضير لموسم سيكون طويلاً، يخوض فيه منافسات العديد من المسابقات المحلية والقارية والعالمية، ويتطلع إلى مواصلة حصد النجاح مع المدرب هيرنان كريسبو، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، في الموسم الماضي.
ويلتقي الجزيرة مع البطائح، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وهما الفريقان اللذان قدما مواجهات غلبتها الندية في الموسم الماضي، بعدما تبادلا الفوز في «دوري أدنوك للمحترفين»، إلا أن هذا الموسم يشهد تغييرات بالجملة في صفوف الفريقين، وتحديداً «فخر أبوظبي»، بقيادة المدرب الحسين عموتة، والأسماء التي تعاقد معها، إلى جانب رحيل علي مبخوت الهداف التاريخي للفريق.
وستكون المواجهة بين شباب الأهلي وعجمان، على استاد راشد، واحدة من اللقاءات التي تترقبها الجماهير، إذ يتطلع «الفرسان» إلى الاستفادة من ارتفاع الجاهزية، بعد خوض مباراتين في ملحق تصفيات «آسيوية النخبة»، فيما يأمل «البرتقالي» في الظهور بصورة أفضل عن الموسم الماضي، بعد عودة مدربه السابق جوران.
وأثبت شباب الأهلي الذي تعاقد مع المدرب البرتغالي باولو سوزا، أن لديه كتيبة وخيارات كبيرة من اللاعبين، وستكون عاملاً مهماً من أجل المنافسة على البطولات كافة، ومنها كأس «أبوظبي الإسلامي» التي ينفرد بالرقم القياسي، في عدد مرات الفوز باللقب «5 مرات».

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