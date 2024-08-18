ليفاندوفسكي رجل المواقف الصعبة

فالنسيا (رويترز)



سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي «ثنائية» من الأهداف، ليقود برشلونة إلى الفوز 2-1، بعدما كان متأخراً بهدف أمام فالنسيا، في مستهل مشوارهما، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وهيمن فالنسيا على بداية المباراة، وتقدم في النتيجة بضربة رأس من مسافة قريبة لعبها أوجو دورو في الدقيقة 44.

لكن برشلونة رد سريعاً، وأدرك ليفاندوفسكي التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بلمسة من مسافة قريبة، مستغلاً عرضية لامين يامال.

وأطلق ليفاندوفسكي تسديدة قوية من علامة الجزاء إلى داخل الشباك، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريقه، إثر مخالفة تعرض لها رافينيا داخل المنطقة في بداية الشوط الثاني.

وبفضل هدفي ليفاندوفسكي، استهل المدرب هانز فليك حقبته في برشلونة بفوز على ملعب ميستايا الذي امتلأ عن آخره بالجماهير، رغم أن الفريق الكتالوني افتقد جهود عدد من لاعبيه البارزين، وضمت تشكيلته الأساسية ثلاثة لاعبين تبلغ أعمارهم 17 عاماً.

وفي غياب إيلكاي جوندوجان وبيدري وجابي ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونج وأنسو فاتي للإصابة، وتعذر تسجيل الوافد الجديد داني أولمو في رابطة الدوري الإسباني، إذ خالف برشلونة قواعد اللعب المالي النظيف، كان على المدرب الألماني أن يخرج عن المألوف في اختيار تشكيلته.

وكان مارك بيرنال ولامين يامال وباو كوبارسي، والذين يبلغون 17 عاماً، في التشكيلة الأساسية.

قال ليفاندوفسكي لقناة موفيستار عقب نهاية المباراة «أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، ومع ثلاثة لاعبين صغار السن للغاية، أعتقد أن هذه المباراة مهمة للغاية، الفوز في بداية الموسم، وخاصة في هذا الملعب في فالنسيا، أمر صعب للغاية».

وتابع «هدفي دائماً هو تسجيل الأهداف، لا أعرف عدد الأهداف التي أسجلها بحلول نهاية الموسم، لكن من المهم بالنسبة لي أن أسجل الأهداف، لأنها كانت المباراة الأولى».