شفيونتيك تهرب من المعاناة أمام «المراهقة الروسية»

سينسيناتي (أ ف ب)



عانت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، لبلوغ الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في التنس، حيث احتاجت إلى قلب تأخرها بمجموعة أمام المراهقة الروسية ميرا أندرييفا، لتفوز 4-6 و6-3 و7-5، وضربت موعداً مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الثالثة.

وكسرت شفيونتيك إرسال منافستها في المجموعة الثالثة الحاسمة، من أجل الفوز باللقاء الذي دام ساعتين ونصف الساعة في الدور ربع النهائي.

أثنت البولندية على أندرييفا البالغة 17 عاما، قائلة «تبلغ 17 عاماً، ولكن شعرت أننا نلعب على المستوى ذاته، كانت مباراة متقاربة وكل نقطة كان لها أهمية في النهاية، لم تكن سهلة بالتأكيد».

وأكدت شفيونتيك أنها قامت بتبديل أسلوب لعبها، بعد خسارتها المجموعة الأولى، وقالت «كنت أعرف أنه لم يكن بإمكاني اعتماد أسلوب اللعب ذاته، احتجت إلى وضع المزيد من الضغوطات عليها».

وأضافت «لعبت بطريقة أكثر استباقية، وكانت لديّ فكرة أفضل عما يجب أن أفعله، لم يكن الإيقاع نفسه (كما في المجموعة الأولى) كافياً، لقد غيّرت بعض الأمور وشعرت بالنتائج على الفور».

وتعرضت شفيونتيك لكسر إرسالها في الشوط الثالث من المجموعة الأولى التي استمرت 53 دقيقة، ولم تتمكن من التعويض، احتاجت أندرييفا إلى نقطتين لحسم المجموعة، وكسبت التقدم بإرسال ساحق.

عادت شفيونتيك بقوة في المجموعة الثانية بكسر إرسال الروسية لتتقدم 2-0، وحافظت على تقدمها حتى النهاية لتدرك التعادل 1-1.

وفي المجموعة الثالثة، ضمنت المصنفة أولى كسر إرسال أندرييفا في الدقيقة الأخيرة لتتقدم 6-5 ثم تحسم على إرسالها 7-5.

وتلعب شفيونتيك في المربع الذهبي مع سابالينكا «الثالثة» التي لم تجد أي صعوبة في التغلب على الروسية ليودميلا سامسونوفا العاشرة 6-3 و6-2.

ولدى الرجال، ثأر الإيطالي يانيك سينر، المصنّف أول عالمياً، من الروسي أندري روبليف السادس بفوزه عليه 4-6 و7-5 و6-4، ليبلغ المربع الذهبي.

وغداة احتفاله بعيد ميلاده الـ23، ثأر سينر من خسارته أمام روبليف الأسبوع الماضي في ربع نهائي دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة.

خسر سينر المجموعة الأولى، بعدما تعرض لكسر إرساله مرتين، لكنه صمد في لقاء استمر ساعتين و27 دقيقة.

وحسم سينر المتوّج بلقب بطولة أستراليا مطلع العام الحالي المجموعة الثانية لمصلحته، قبل أن يتقدم في الثالثة 5-1 ليفوز بالمباراة، ويصبح أوّل إيطالي يصل إلى نصف النهائي في سينسيناتي.