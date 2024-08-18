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الرياضة

ليل يكشف تفاصيل الإصابة الخطيرة لجوميز

ليل يكشف تفاصيل الإصابة الخطيرة لجوميز
18 أغسطس 2024 10:24

باريس (رويترز) 

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قال أوليفييه ليتانج رئيس نادي ليل، إن أنجيل جوميز لاعب وسط الفريق يتعافى بشكل جيد، بعد نقله إلى المستشفى، بسبب إصابة خطيرة في الرأس أفقدته الوعي، خلال مواجهة ستاد رينس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
وتوقفت المباراة لأكثر من 30 دقيقة، بسبب تلقي جوميز «23 عاماً» العلاج على أرض الملعب، بعد اصطدامه بلاعب  وسط رينس أمادو كوني في الدقيقة 11، وخرج على محفة بينما هتف مشجعو الناديين باسم لاعب مانشستر يونايتد السابق.
واستكملت المباراة بعد طرد كوني، وإضافة 34 دقيقة، وقتاً بدل ضائع في الشوط الأول، وفاز ليل 2-صفر، بعدما سجل بافود دياكيتي وجونثان ديفيد هدفاً في نهاية كل شوط.
وقال ليتانج بعد المباراة «أنجيل جوميز يتحسن بشكل جيد، لكننا ننتظر لمعرفة كيف يقضي الليلة، مع خضوعه لفحوص إضافية، قبل أن نقول إننا لدينا نهاية سعيدة».
وقال برونو جينيسيو مدرب ليل، إنه عرف على الفور أن الإصابة خطيرة، وإنه شعر بالإحباط، لأن العلاج الطبي على أرض الملعب لم يتم بشكل أسرع.
وقال جينيسيو في مقابلة بعد المباراة «كنا خائفين للغاية، الأخبار الأخيرة مطمئنة إلى حد ما، لكن من الأفضل أن نكون حذرين، كنت غاضباً، لأنه من الصعب رؤية أحد لاعبيك على أرض الملعب، نقضي الكثير من الوقت معاً، نحن عائلة، ورؤية أحد لاعبينا يتعرض للهجوم، لأنه هجوم، أمر صعب للغاية».

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