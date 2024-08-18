رونالدو من «نصف بطل» إلى «متهم»!



مراد المصري (أبوظبي)



عاش البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواجهة متقلبة مع فريقه النصر أمام الهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، بين شوط أول قطع فيه نصف الطريق نحو البطولة بتسجيله هدف التقدم، ثم استقبال «رباعية»، وسط ردود فعل تخللها لقطات غريبة من النجم، وضعته في قفص الاتهام أمام الجماهير عبر شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ «الدون» المباراة بمستوى رائع، بعدما سجل هدفاً، جعله يبتعد بفارق 3 أهداف فقط عن الوصول إلى الهدف الرسمي رقم 900 في مشواره، وأضاف إلى سجله الحافل هدفاً جديداً في المباريات النهائية التي خاضها، ومنها نهائي دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس ملك إسبانيا، ونهائي كأس العرب ضد الهلال تحديداً.

إلا أن الأمور انقلبت رأساً على عقب في الشوط الثاني مع التفوق الهلالي، إذ سجل «الزعيم» 4 أهداف، وسط ردود فعل غاضبة للغاية من رونالدو، الذي وجه إلى زملائه إشارة، وكأنهم في «غفوة نوم» مع استقبال الأهداف، إلى جانب إشارة أخرى ظهرت وكأنها حركة خارجة عن النص بعض الشيء.

ويبدو أن رونالدو يعاني الأمرين كلما واجه الهلال، وباستثناء تسجيله «ثنائية» الفوز على «الأزرق» في نهائي كأس العرب العام الماضي، فإنه تعرض للخسارة للمرة الخامسة في 6 مواجهات محلية، إلى جانب تعادل «يتيم»، وغياب الفوز، منها الخسارة مرتين في كأس السوبر السعودي تحديداً، ومرتين في الدوري ومرة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وخلال هذه المواجهات الست، سجل رونالدو هدفاً واحداً فقط.