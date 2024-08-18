«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»



كلابيديا (الاتحاد)



احتل راشد القمزي قائد زورق «أبوظبي 1»، المركز الخامس، ضمن السباق الرئيسي، للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي أقيمت بمدينة كلابيديا في ليتوانيا، وذلك بعد «سباق درامي» ومنافسة قوية مع 18 زورقاً، وانطلق القمزي من المركز السابع، في حين جاء منصور المنصوري قائد زورق «أبوظبي 36» في المركز العاشر، بعد أن انطلق من المركز السابع عشر.

وحلقت السويدية ماتيلدا ويمبرج بلقب الجولة، وتبعها الفرنسي بيتر مورين، والليتواني إدجراس ريابكو الذي قفز إلى صدارة الترتيب العام برصيد 36 نقطة، في حين تراجع القمزي إلي المركز الثالث وله 32 نقطة، بالتساوي مع ماتيلدا.

وشهدت الجولة بداية درامية، عبر سباق أفضل زمن، ولم تنجح زوارقنا في حصد نتائج جيدة خلاله، ولتكون انطلاقة غير موفقة في ثالث المحطات، ويتطلع فريق أبوظبي إلى التعويض في الجولة القادمة، والتي تقام أول سبتمبر بمدينة سان نازارو الإيطالية.

من جهته، أكد ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة، أن المنافسة في جولة ليتوانيا جاءت قوية، بسبب الأمواج وحالة الجو غير الطبيعية، وأسهمت في عدم تقديم بعض الفرق لأفضل مستوياتها.

وقال: لا يزال أمامنا فرصة كبيرة للدفاع عن اللقب، مع تبقي ثلاث جولات، وتعتبر جولة إيطاليا مهمة وأيضاً «الخامسة والسادسة» في البرتغال لاحقاً.