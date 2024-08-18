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الرياضة

الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»

الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
18 أغسطس 2024 11:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

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حلّق الشارقة أمام خورفكان بفوز ثمين، في أول مباراة رسمية هذا الموسم، في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وذلك بفضل هدف أحرزه عثمان كامارا في الدقائق الأخيرة القاتلة، هو العاشر له في 14 مباراة خاضها في البطولة.
وتسلم كامارا جائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك عن جدارة واستحقاق، وأثبت أنه سيكون حاضراً بقوة هذا الموسم، سواءً مع «الملك»، أو ضمن خيارات منتخبنا الوطني الذي يخوض مواجهات قوية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويتطلع الشارقة إلى الاستفادة من تألق كامارا، مع ترقب انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل اللاعب 18 هدفاً في 67 مباراة في المسابقة، حيث يواصل صاحب الـ 23 عاماً، تطوير مستوياته بشكل مطرد.
وجاءت المواجهة متوازنة نوعاً ما، وسط أفضلية للشارقة الذي استحوذ على الكرة 55%، مقابل 45% لخورفكان، إلا أنه كان الأكثر رغبة هجومية، بتهديد مرمى منافسه بـ 13 تسديدة، مقابل 5 تسديدات لـ «النسور»، وجاءت 6 من محاولات «الملك» داخل إطار المرمى.

الإمارات
مصرف أبوظبي الإسلامي
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
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