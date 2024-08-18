جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الألماني ألكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة الإسباني، يفكر بجدية في الرحيل عن «البارسا»، إن لم يكن الآن، فإن القرار يدخل حيز التنفيذ في الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وبعد أن كان يؤكد مراراً وتكراراً أنه لن يغادر «كتالونيا»، وأنه سعيد باللعب لـ «البلاوجرانا»، ها هو يغير رأيه في الآونة الأخيرة، لأكثر من سبب أشارت إليه الصحافة الإسبانية بمختلف ميولها.

وذكرت الصحف الإسبانية أن جوندوجان أثار التساؤلات حول عدم سفره مع الفريق الذي واجه فالنسيا في عقر داره بملعب «المستايا»، وفاز عليه 2-1.

ورغم ادعاء إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة الألماني هانسي فليك، بأن جوندوجان مصاب، وهذا سبب عدم مرافقته بعثة الفريق إلى فالنسيا، إلا أن الصحافة الإسبانية بوجه عام، والكتالونية بوجه خاص لم تقتنع بهذا الكلام، وشككت في هذا الادعاء، مشيرة إلى أن اللاعب قرر على ما يبدو الرحيل، وأنه غير راضٍ عن بعض الأمور التي تحدث في النادي، من دون أن تكشف عن طبيعة هذه الأمور.

ويؤكد كلام الصحف الإسبانية، سيل الأنباء القادمة من تركيا عبر صحفها الرياضية، والتي تشير إلى أن جوندوجان مطلوب بشدة في فنرباخشة وجلطة سراي، بخلاف العروض التي تلقاها للعب في الدوري السعودي، وأنه لم يتجاهل هذه العروض، بل يفكر فيها، ويبحثها بجدية شديدة.

وكانت المفاجأة التي أعلنتها صحيفة سبورت الموالية لبرشلونة، والتي قالت إن جوندوجان أبلغ إدارة النادي فيما يبدو بقرار رغبته في الرحيل.

وذكرت مصادر صحفية مستقلة، أنه إذا كانت رسالة النادي منذ وصول فليك، مفادها القتال على جميع الجبهات، من أجل العودة إلى منصات التتويج، فإن هذا الكلام يبدو، وكأنه مجرد شعارات، لأن الأحوال المالية السيئة التي يعاني منها النادي تقف «حجر عثرة» ولا توحي بإمكانية تحقيق هذه الرسالة، بدليل أن «الكتالوني» لم يستطع أن يعقد إلا صفقة واحدة فقط، هي صفقة المهاجم الدولي الإسباني داني أولمو لاعب لايبزج الألماني، بينما لم يقم بتدعيم الخطوط الأخرى، علاوة على أنه فشل أيضاً في الفوز بصفقة الدولي الإسباني الآخر نيكو ويليامزجناح أتلتيك بلباو، بسبب تمسك ناديه ببقائه موسماً آخر من جهة، ومغالاة النادي في طلباته المادية، بهدف «تعجيز» برشلونة عن الوفاء بهذه الطلبات.

وقالت المصادر نفسها إنه إذا كان فليك برر عدم مرافقة داني أولمو للفريق إلى فالنسيا، بكونه غير جاهز، فإن أنباء أخرى تفيد بأن السبب الحقيقي هو عدم تسجيله حتى الآن في رابطة الدوري الإسباني «الليجا».