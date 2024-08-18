«لوسيل» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بريطانيا

أبوظبي (الاتحاد)



اقتنص المهر «لوسيل» للشقب ريسنج، لقب المحطة السابعة، لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها رقم 31، والتي أقيمت في مضمار دونكستر ببريطانيا، في ختام «الديربي» العربي الإنجليزي.

وواصلت الكأس الغالية نجاحاتها المبهرة، وريادتها العالمية في المضامير الأوروبية، في ظل دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربية، في كل دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية.

ونجح المهر لوسيل المولود في عام 2020 للمالك والمولد الشقب ريسنج، وينحدر من نسل «المرتجز - الدوحة بنت منجز»، وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة أورتيز مندزابل، في الفوز بسباق الكأس الغالية «ديربي» بريطانيا للخيول العربية، وتمكن من تحقيق انتصاره الثالث من أصل 6 مشاركات، حيث سجل فوزاً مهماً، بعد أداء قوي أظهره البطل، في مشهد نهاية السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، وحسم الأمتار الأخيرة لمصلحته بفارق رأس عن «إكسترا تايم» «فالينت بوي - ساند ويتش بنت بيرننج ساند» للمالك جاي نيفينس، وبإشراف المدرب ديفيد مورسون، وتحت قيادة الفارس تاج أوشي، فيما جاء بالمركز الثالث «مُلفت» «المرتجز - جيزابيل ديس فورجيس بنت السكبي» ملك وإنتاج محمد بن فهد العطية، تحت إشراف المدرب فرانسو روهو، وبقيادة الفارس لوكاس ديلوزير.

وتمكن البطل من قطع مسافة السباق بزمن 02:21.81 دقيقة، وشهد السباق مشاركة نخبة الخيول العربية التي تمثل أفضل المرابط في بريطانيا وأوروبا.

حضر السباق فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وقام بتتويج وتقديم الكؤوس للمدرب فرانسوا روهو، والفارس أورتيز مندزابل بطلي الكأس الغالية بمحطتها السابعة التي تمثل قمة مواجهات سلسلة سباقاتها العالمية.



من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالنجاحات المبهرة التي حققتها المحطة السابعة في دونكستر ببريطانيا، بعد أن تابعنا سباقاً متميزاً من كل الجوانب، حيث مشاركة نخبة الخيول الواعدة والتنافس المحتدم، بجانب الحضور الجماهيري المميز، والاهتمام الإعلامي والأصداء الترويجية الواسعة للحدث، وإن السباق عكس المكانة المرموقة للكأس الغالية وحضورها القوي في مشهد السباقات الإنجليزية العريقة».

وأضاف: «نجاحات سباقات الكأس الغالية في المضامير العالمية، تعود إلى رؤية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مجدد الخيل العربية وصاحب نهضتها».

وقال: «حريصون على مواصلة الكأس الغالية تحقيق أهدافها وغاياتها بكل جولاتها العالمية، عبر تشجيعها الدائم للملاك والمربين للخيل العربية في القارة الأوروبية والعالم على المشاركة والتواجد في جميع السباقات»، متقدماً بالتهنئة والتبريكات للشقب ريسينج بمناسبة فوز لوسيل بلقب المحطة السابعة للكأس الغالية.