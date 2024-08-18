فونيسكا: ميلان يحتاج إلى التحسين



روما (د ب أ)



أكد البرتغالي باولو فونيسكا، المدير الفني الجديد لميلان، أن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه، من أجل تحسين مستوى الفريق، الذي استهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، بالتعادل مع تورينو 2-2.

وبدا أن فونيسكا في طريقه لخسارة مباراته الأولى مع ميلان، بعد أن تأخر بهدفين أمام تورينو حتى الدقيقة 89.

وتقدم تورينو بهدف سجله مالك ثياو مدافع ميلان بالخطأ في مرماه بعد مرور 20 دقيقة. وفي الشوط الثاني أضاف دوفان زاباتا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 68، وحبس ميلان أنفاس جماهيره في مدرجات ملعب سان سيرو، حيث سجل هدفين في وقت متأخر للغاية.

قلص الوافد الإسباني الجديد ألفارو موراتا الفارق، بهدف أول لميلان في الدقيقة 89، وخطف نوا أوكافور هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليحصل كل فريق على نقطة.

وقال فونيسكا لشبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية: «لم أتوقع قبل المباراة أن نلعب بشكل مثالي في هذه المرحلة، لكن ينبغي الاعتراف بأن أول 45 دقيقة لم تكن جيدة».

وأضاف: «ندرك نوعية هذه المباريات، نحتاج إلى مواصلة العمل، لأن هناك الكثير من الجوانب التي ينبغي تحسينها».

وأضاف: «أعتقد أن الأمر يتعلق باللعب الجماعي، لا يتعلق فقط بالمدافعين، في الشوط الأول لم نضغط بشكل عالٍ، وهذا سهل المهمة على تورينو في مهاجمتنا».

وختم فونيسكا حديثه بالقول: «في الشوط الثاني تغيرت الأمور، لعبنا باندفاع أكبر، استحوذنا على الكرة، ولاحت لنا فرص كافية لحسم الفوز».