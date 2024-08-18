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الرياضة

إنزاجي: محبط من «الهدية»!

إنزاجي: محبط من «الهدية»!
18 أغسطس 2024 12:44

 
روما (د ب أ)

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ظهر سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان محبطاً، بعدما استهل فريقه حامل اللقب مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالتعادل 2-2 مع جنوى.
وتقدم أصحاب الأرض بهدف أليساندرو فولياكو في الدقيقة 20، ومنح المهاجم الفرنسي ماركوس تورام التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 30.
وفي الدقيقة 82 سجل تورام الهدف الثاني له ولفريقه، ليتقدم حامل اللقب في النتيجة بتوقيت مثالي، لكن فريق جنوى لم يستسلم وأدرك التعادل بهدف لاعبه البرازيلي المخضرم جونيور ميسياس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليحصل كل فريق على نقطة.
وقال إنزاجي لمنصة «دازن»: إن فريقاً مثلنا يكون متقدماً في الدقيقة 84، لا ينبغي أن يستقبل أي أهداف أخرى، خاصة بهذه الطريقة، كرة القدم لا تدين لك بأي شيء، وكان علينا أن نعمل بشكل أكبر بعض الشيء».
وأضاف «استقبال هدفين بمثل هذه الطريقة يجعل من الصعب الفوز بالمباريات، كل الإشادة لجنوى، والتعادل ليس مرضياً بالنسبة لنا، في ظل كل الفرص التي صنعناها، إذا كنت متقدماً في النتيجة، عليك أن تؤدي بشكل أفضل، لكي تحافظ على تقدمك».
وقال إنزاجي: «نعم الفوز صعب، الفوز باللقب مجدداً أكثر صعوبة، الأولاد يدركون ذلك، إنهم ناضجون بشكل كافٍ، وهذا سبب شعوري بالإحباط».
 

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
جنوى
سيموني إنزاجي
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