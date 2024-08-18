260 لاعباً في دورة «دبي الرياضي» للألعاب الجماعية



دبي (الاتحاد)



تنطلق، يوم الإثنين، الدورة الصيفية للألعاب الجماعية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة فرق فئتي الشباب والناشئين من أندية شباب الأهلي والنصر والوصل وحتا، وتضم الكرة الطائرة والسلة واليد.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم الدورة سنوياً، في إطار سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية 2023-2033، وكذلك دعم جهود الأندية في إعداد فرقها لمنافسات موسم 2024-2025، حيث تسهم المباريات في تحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، من خلال منح الفرصة للاعبين من فئة الشباب والناشئين، للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم، لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية، بما يكسبهم خبرة أكثر، كما تمثل المباريات مرحلة مهمة في استعدادات الأندية، وفي رفع لياقة المنافسات لدى اللاعبين، قبل انطلاق الموسم الجديد، بما يساعدها على تحقيق أهدافها للوصول إلى منصات التتويج.

وتتميز النسخة الحالية من الدورة، بمشاركة منتخب الدولة للناشئين لكرة اليد بشكل استثنائي، حيث يخوض منافسات فئة الشباب، لرفع مستوى أداء اللاعبين، بالتنافس مع لاعبين أكبر عمراً، وذلك من أجل دعم جهود اتحاد كرة اليد في إعداد منتخب الناشئين، للمشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين المقرر تنظيمها في الأردن، وتنطلق منافساتها يوم 3 سبتمبر المقبل.

ويشارك في منافسات الدورة 260 لاعباً من فئتي الناشئين والشباب، والذين يخوضون 39 مباراة في جميع الألعاب، موزعة على 18 مباراة لكرة السلة، و12 مباراة لكرة اليد، و9 مباريات للكرة الطائرة، وتقام المباريات من دور واحد، وتم توزيع المنافسات على صالات الأندية الرياضية، حيث تقام منافسات الكرة الطائرة في صالة شباب الأهلي بمنطقة القصيص، فيما تقام كرة السلة في صالة النصر، وكرة اليد في الوصل.

من جهة ثانية، تتواصل في الوقت ذاته منافسات الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة فرق أكاديميات شباب الأهلي والنصر والوصل وحتّا وعجمان، وتتضمن 8 فئات عمرية هي: 10,11,12,13,14,15,16و18سنة وتقام مبارياتها الـ 48 في ملاعب أندية دبي، وفي صالات عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي.