صحف أوروبا: «دوري مبابي» و«نجمة بيب الخامسة»!



عمرو عبيد (القاهرة)



بدأت عجلة بطولات الدوري الأوروبي الكُبرى في الدوران، ومعها امتلأت أغلفة صحف «القارة العجوز»، بمتابعة نتائج وأخبار «ضربة البداية»، وخطف ليفربول ونجمه المصري، محمد صلاح، الأضواء في الصحف الإنجليزية، حيث كتبت «إكسبريس» أن صلاح أصاب الهدف بدقة، إشارة إلى احتفاله المتميز بعد تسجيله الهدف التاريخي، «الافتتاحي التاسع»، وصناعته قبلها هدفاً أيضاً، خلال فوز «الريدز» على إبسويتش تاون، لكن الصحيفة الإنجليزية اهتمت كذلك بـ«البطل التاريخي» للدوري، مانشستر سيتي، حيث وضعت صورة مدربه جوارديولا مع عنوان «بيب يبحث عن اللقب الخامس»، محذرة جميع المنافسين من رغبة «الفيلسوف» الأكيدة في استمرار «هيمنة البلومون» على «البريميرليج».



أما صحيفة «ستار سبورت»، فوزعت تغطيتها بصورة تكاد تكون متساوية بين أغلب «الكبار»، حيث تحدثت عن ليفربول «الجديد» بعد الفوز الأول، ونقلت تصريحات مدربه سلوت حول عدم رضاه عن موعد المباراة، على غرار طريقة يورجن كلوب، وقالت إن بيب يبحث عن «النجمة الخامسة»، بينما تناولت كلمات أرتيتا حول وجود «رغبة كبيرة» من جانب لاعبي أرسنال لنيل البطولة «المُستعصية»، وتابعت باهتمام كواليس محاولة تشيلسي اقتناص المهاجم أوسيمين في «الميركاتو الحالي».



وفي إسبانيا، بدت الصحف الكتالونية سعيدة بعد الفوز الافتتاحي «الصعب» لبرشلونة في عقر دار فالنسيا، ووصفت «موندو ديبورتيفو» مهاجم «البارسا» وهدافه، ليفاندوفسكي، بـ«القاتل»، بعد هدفيه اللذين حولا التأخر إلى فوز، ليمنح مدربه الجديد، فليك، «ضربة بداية ناجحة»، وعنونت «سبورت» غلافها بـ«ثنائية البداية»، مشيدة بأداء الفريق والتزام فليك بوعده الخاص بالمنافسة الحقيقية هذا الموسم، وتحدثت «موندو ديبورتيفو» في مقال عبر موقعها الإلكتروني عن نجاح ليفاندوفيسكي في تنفيذ المهمة المطلوبة منه، على طريق استعادته ثقته بنفسه، خاصة أن برشلونة لم يتعاقد معه من أجل تقديم «عروض استعراضية» حسب وصفها، بل من أجل تسجيل الأهداف واعتلاء قمة ترتيب الهدافين، وهو ما بدأه البولندي بنجاح خلال الجولة الأولى، التي كشفت عن قوة شخصية فليك وثقته في اختياراته، رغم الغيابات العديدة، لاسيما في خط الوسط.



على الجانب الآخر، تصدرت صورة مبابي جميع الأغلفة «المدريدية»، حيث وضعت «أس» عنواناً مُثيراً يبدو مُبكراً في توقيته، وهو «دوري مبابي»، مبدية اهتمامها بالظهور الأول للنجم الفرنسي في «الليجا»، وهو ما تكرر بصورة «كربونية» فوق غلاف «ماركا»، حيث نقلت إشادة أنشيلوتي بنجمه الجديد ووصفه بـ«الموهبة الاستثنائية»، وكتبت أن الجميع يدعم مبابي ويقف خلفه بقوة قبل انطلاق أولى مباريات «الليجا»، والطريف أن صحيفتي «موندو ديبورتيفو» و«سبورت» كتبتا أيضاً عن «الخطوة الأولى» لمبابي في الدوري، بينما لم تفوت «ماركا» الفرصة بتناولها أزمة جوندوجان مع برشلونة بعنوان «عاصفة جوندوجان»!

وفي إيطاليا، كتبت «لاجازيتا» فوق غلافها «البداية ليست على طريقة الأبطال»، إشارة إلى التعادل المخيب لفريق إنتر ميلان مع جنوى، وقالت: تورام كان هناك لكن «الإنتر» غاب، وتحدثت عن الأهداف والإثارة البالغة في مباراة «سان سيرو»، بقولها إن «سوبر» تورينو حطّم قلب ميلان، الذي أفلت بمعجزة في النهاية، ولم تختلف رؤية «كورييري ديللو سبورت» عن نظيرتها، بخصوص «عملاقي ميلانو»، لكنها أفردت مساحة أكبر لتصريحات أنطونيو كونتي الصادمة، بقوله «نبدأ من الصفر في نابولي»!