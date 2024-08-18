الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بناء الأجسام» يحصد 7 ميداليات جديدة في «غرب آسيا»

«بناء الأجسام» يحصد 7 ميداليات جديدة في «غرب آسيا»
18 أغسطس 2024 14:07


مسقط (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
بيان مشترك من الإمارات ودول ومنظمات أخرى بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني


أضاف لاعبو منتخبنا 7 ميداليات جديدة، في اليوم الثاني لبطولة غرب آسيا، التي تحتضنها عُمان، بمشاركة 270 لاعباً من 13 دولة.
وبعد تألق نجوم الإمارات في «الفيزيك»، خلال اليوم الأول من البطولة، نجحوا أيضاً في التفوق في «بناء الأجسام»، وحصل أحمد المعلا على الميدالية الذهبية لفئة كلاسيك بناء أجسام لفئة الماستر، ونال كريم محسن ذهبية وزن تحت 90 كلجم، وراشد الشميلي الميدالية الفضية في فئة الماستر لوزن فوق 80 كلجم، وعبدالله المرزوقي فضية تحت 85 كلجم.
وظفر بالميداليات البرونزية محمد إيهاب للشباب، في وزن تحت 75 كلجم، ومحمد البلوشي، في وزن تحت 65 كلجم، وصابر الشحي، في وزن تحت 90 كلجم.
ووصف محمد شاهين الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس اللجنة الفنية، المستويات التي قدمها لاعبونا في بطولة غرب آسيا بالناجحة والمميزة فنياً، وأنهم استحقوا إشادة الأوساط الرياضية للبطولة، وأن حصاد 12 ميدالية بالمجمل في الفيزيك وبناء الأجسام وكأس بطل الأبطال ونيل بطاقتين احتراف في بطولة قوية يعد إنجازاً كبيراً.
وثمن الحوسني دعم ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومتابعة أعضاء مجلس الإدارة، مما أسهم بأن يقدم اللاعبون مردوداً عالياً، ويحظى بتشجيع الجمهور، ويتم بحث المكاسب الإيجابية، وتذليل التحديات، تمهيداً للمشاركات المقبلة.
وأكد زويد سالمين الزعابي، المدير الفني للمنتخب، أن النتائج المتحققة متميزة، قياساً بقوة المنافسات، وجميع اللاعبين قدموا مستويات فنية إيجابية، وسط نخبة من أفضل لاعبي دول غرب آسيا، حيث أثبتوا جدارتهم في العروض الفنية والجسمانية.

الإمارات
عمان
بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
العميد محمد علي المهيري
الترفيه
شرطة أبوظبي تبث الجزء 2 من "درب السلامة"
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©