«بناء الأجسام» يحصد 7 ميداليات جديدة في «غرب آسيا»



مسقط (الاتحاد)



أضاف لاعبو منتخبنا 7 ميداليات جديدة، في اليوم الثاني لبطولة غرب آسيا، التي تحتضنها عُمان، بمشاركة 270 لاعباً من 13 دولة.

وبعد تألق نجوم الإمارات في «الفيزيك»، خلال اليوم الأول من البطولة، نجحوا أيضاً في التفوق في «بناء الأجسام»، وحصل أحمد المعلا على الميدالية الذهبية لفئة كلاسيك بناء أجسام لفئة الماستر، ونال كريم محسن ذهبية وزن تحت 90 كلجم، وراشد الشميلي الميدالية الفضية في فئة الماستر لوزن فوق 80 كلجم، وعبدالله المرزوقي فضية تحت 85 كلجم.

وظفر بالميداليات البرونزية محمد إيهاب للشباب، في وزن تحت 75 كلجم، ومحمد البلوشي، في وزن تحت 65 كلجم، وصابر الشحي، في وزن تحت 90 كلجم.

ووصف محمد شاهين الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس اللجنة الفنية، المستويات التي قدمها لاعبونا في بطولة غرب آسيا بالناجحة والمميزة فنياً، وأنهم استحقوا إشادة الأوساط الرياضية للبطولة، وأن حصاد 12 ميدالية بالمجمل في الفيزيك وبناء الأجسام وكأس بطل الأبطال ونيل بطاقتين احتراف في بطولة قوية يعد إنجازاً كبيراً.

وثمن الحوسني دعم ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومتابعة أعضاء مجلس الإدارة، مما أسهم بأن يقدم اللاعبون مردوداً عالياً، ويحظى بتشجيع الجمهور، ويتم بحث المكاسب الإيجابية، وتذليل التحديات، تمهيداً للمشاركات المقبلة.

وأكد زويد سالمين الزعابي، المدير الفني للمنتخب، أن النتائج المتحققة متميزة، قياساً بقوة المنافسات، وجميع اللاعبين قدموا مستويات فنية إيجابية، وسط نخبة من أفضل لاعبي دول غرب آسيا، حيث أثبتوا جدارتهم في العروض الفنية والجسمانية.