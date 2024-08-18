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الرياضة

ميرينو يقترب من أرسنال

ميرينو يقترب من أرسنال
18 أغسطس 2024 14:43

 
مدريد (د ب أ)

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خرج ميكيل ميرينو من قائمة ريال سوسيداد لمواجهة رايو فايكانو، في افتتاح مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط تكهنات بشأن قرب انتقاله لصفوف أرسنال الإنجليزي.
وتردد أن سوسيداد وأرسنال دخلا في مفاوضات، بشأن صفقة انتقال لاعب الوسط الإسباني الذي أسهم في تتويج الماتادور بلقب «يورو 2024» الشهر الماضي.
وشارك ميرينو في 242 مباراة مع سوسيداد، منذ قدومه من صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في 2018، وأسهم في تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2019 -2020.
ويبدو أن ميرينو في طريقه للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكد المدير الفني لسوسيداد إيمانول الجواسيل غيابه عن المواجهة أمام فايكانو مساء اليوم الأحد.
وقال مدرب سوسيداد في مؤتمر صحفي: «نعمل بفكرة أن بإمكاننا الاعتماد عليه، لكني قررت استبعاده من القائمة».
وأضاف: «لقد أخبرني أنه مستعد لتقديم المساعدة، أراد التواجد معنا، نحن فريقه، هناك محادثات مفتوحة مع أندية أخرى، وهذا القرار هو الأفضل له وللنادي ولي، ولا أعرف إذا ما كنت أشعر بالتفاؤل بشأنه، أعرف رغبته، لكننا لا نعرف كيف تنتهي هذه المحادثات، في الوقت الحالي إنه معنا، لكنه سيغيب عن المباراة أمام فايكانو».

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد
مورينو
الدوري الإنجليزي
أرسنال
نيوكاسل
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