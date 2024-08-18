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الرياضة

ريال مدريد يخطط بهدوء لضم «نجم اليورو»

ريال مدريد يخطط بهدوء لضم «نجم اليورو»
18 أغسطس 2024 14:48

 
أنور إبراهيم (القاهرة) 

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بدأ ريال مدريد الموسم الجديد بداية ولا أروع، بفوزه بسادس كأس سوبر أوروبية في تاريخه، بعد تغلبه على أتالانتا الإيطالي 2- صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الوطني بمدينة وارسو عاصمة بولندا.
ويأمل فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، أن يكون هذا اللقب، بداية سلسلة طويلة من البطولات في موسم 2024-2025، ولكن هذا يتطلب أن يكون دفاعه، وبوجه خاص قلبا الدفاع، في أفضل أحواله.
وإذا كان «الريال» نجح الموسم الماضي، في الفوز بأكثر من بطولة، رغم النقص الواضح في قلب دفاعه، لإصابة البرازيلي إيدر ميليتاو، والنمساوي ديفيد ألابا بالرباط الصليبي، وخضوعهما للجراحة، واضطرارهما للغياب لفترة طويلة، إلا أن ذلك قد يتكرر هذا الموسم، في ظل رحيل «المخضرم» ناتشو فيرنانديز إلى القادسية السعودي، واستمرار إصابة ألابا، وعدم جاهزيته للمشاركة في المباريات، ما يعني أن أنشيلوتي في حاجة إلى بديل مناسب لقلبي الدفاع حالياً، إلا إذا أشرك متوسط الميدان الفرنسي أوريليان تشواميني في هذا المركز عند الضرورة، مثلما سبق له أن فعل ذلك الموسم الماضي.
وذكرت صحيفة «دياريو آس» أن إدارة «الريال» لم تواصل جهودها بحثاً عن قلب دفاع جديد، منذ فشلها في الفوز بقلب الدفاع الفرنسي ليني يورو لاعب ليل، وانتقاله إلى مانشستر يونايتد، وإن كانت «لعنة الريال» أصابته، وتعرض لإصابة خطيرة تبعده فترة طويلة عن «الشياطين الحمر».
وقالت الصحيفة إن البديل المناسب في الوقت الحالي، هو إيميريك لابورت لاعب النصر السعودي، والذي تألق مع منتخب «لاروخا» الإسباني في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، وأسهم في فوز منتخب بلاده بكأس البطولة.
وأضافت: لابورت على استعداد أن يفسخ عقده مع النصر، ولكن لابد من تحرك إيجابي من جانب ريال مدريد، من أجل إقناع إدارة «العالمي» الذي تعاقد معه مقابل 27 مليون يورو، بالاستغناء عن خدماته من الآن، وعدم الانتظار إلى نهاية عقده في الصيف المقبل.
غير أن سياسة الريال التي انتهجها في أكثر من صفقة وآخرها صفقة كيليان مبابي، بترك اللاعب حتى نهاية عقده، ثم الحصول على خدماته «مجاناً»، هي التي تغلب على تفكير مسؤوليه الذين يفضلون ترك لابورت للصيف المقبل، من أجل الحصول عليه مجاناً، بينما اللاعب يريد - على حد قول الصحيفة - أن يكثف الريال جهوده في الأيام القليلة المتبقية، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية بنهاية الشهر الحالي، لعل وعسى يمكنه التوصل إلى اتفاق مناسب مع النصر، وخاصة أن قلب دفاع «الميرنجي» في حاجة حقيقية للدعم.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
كيليان مبابي
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إيمريك لابورت
كأس أمم أوروبا
إسبانيا
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