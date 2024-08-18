الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاعب يطلب تغييره في كأس ألمانيا لحضور حفل زفاف!

لاعب يطلب تغييره في كأس ألمانيا لحضور حفل زفاف!
18 أغسطس 2024 14:56

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
حزب أقصى اليسار في ألمانيا يتطلّع لقيادة جديدة
فولر ينصح جوريتسكا بالرحيل عن البايرن


شهدت مواجهة شوت ماينز، المنافس بدوري الدرجة الخامسة، مع جروتر فيورث نادي الدرجة الثانية في الدور الأول لكأس ألمانيا لكرة القدم، واقعة طريفة، حيث قرر مدرب شوت ماينز استبدال لاعبه إتيان بورتمان، بعد مرور 60 دقيقة، من أجل السماح له بحضور حفل زفاف.
وذكرت شبكة «سكاي تي في»، أن مدرب شوت ماينز، صامويل هوروزوفيتش، وافق على الطلب الغريب لبورتمان، بالمشاركة في جزء من المباراة التي انتهت بخسارة الفريق بهدفين.
وسرعان ما استبدل بورتمان ملابسه، وجرى نقله إلى حفل الزفاف بواسطة مروحية كانت تنتظره بالقرب من الملعب، حسبما ذكرت صحيفة بيلد.

ألمانيا
كأس ألمانيا
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
العميد محمد علي المهيري
الترفيه
شرطة أبوظبي تبث الجزء 2 من "درب السلامة"
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©