لاعب يطلب تغييره في كأس ألمانيا لحضور حفل زفاف!



برلين (د ب أ)



شهدت مواجهة شوت ماينز، المنافس بدوري الدرجة الخامسة، مع جروتر فيورث نادي الدرجة الثانية في الدور الأول لكأس ألمانيا لكرة القدم، واقعة طريفة، حيث قرر مدرب شوت ماينز استبدال لاعبه إتيان بورتمان، بعد مرور 60 دقيقة، من أجل السماح له بحضور حفل زفاف.

وذكرت شبكة «سكاي تي في»، أن مدرب شوت ماينز، صامويل هوروزوفيتش، وافق على الطلب الغريب لبورتمان، بالمشاركة في جزء من المباراة التي انتهت بخسارة الفريق بهدفين.

وسرعان ما استبدل بورتمان ملابسه، وجرى نقله إلى حفل الزفاف بواسطة مروحية كانت تنتظره بالقرب من الملعب، حسبما ذكرت صحيفة بيلد.