فليك يتوقع بقاء جوندوجان مع برشلونة رغم شائعات مورينيو!



برشلونة (د ب أ)



يتوقع الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أن يبقى مواطنه إلكاي جوندوجان في صفوف الفريق الكاتالوني هذا الموسم، رغم التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن «كامب نو».

وانتقل جوندوجان لاعب وسط منتخب ألمانيا إلى برشلونة في 2023، قادماً من مانشستر سيتي، ويتبقى له عام في عقده.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن جوندوجان قد يرحل عن برشلونة، بعد قدوم داني أولمو، وسط أنباء عن اهتمام البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فناربخشة التركي بضمه.

وقال فليك، في تصريحات صحفية عقب الفوز على فالنسيا 2-1، في افتتاح مشوار برشلونة بالدوري الإسباني: «لقد تعرض لإصابة في العين يوم الاثنين ولهذا بقي في المنزل». وأضاف «أقدره لاعباً وإنساناً، لقد تحدثت إليه كثيراً، لكنه أمر بيني وبينه، وتربطنا علاقة جيدة، أعرفه جيداً، لدي شعور بأنه سيبقى».