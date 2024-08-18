مرضي يهدي الإمارات «حزام العرب» في «محترفي المواي تاي»



أبوظبي (الاتحاد)



حصد المقاتل محمد مرضي نجم منتخبنا الوطني، لقب «حزام العرب»، في فئة الويتلر ويت «وزن الأقل من المتوسط»، ليُهدي الإمارات إنجازاً مهماً، في ختام البطولة العربية لمحترفي المواي تاي «ليلة القتال» التي نظمها الاتحاد العربي للمواي تاي، في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في أبوظبي، للمرة الأولى من نوعها.

وشهدت البطولة في انطلاق مشوارها من العاصمة أبوظبي، «ليلة قتال» غير مسبوقة، في 15 نزالاً مثيراً، وسط حضور جماهيري كبير تابع المنافسات بأجواء حماسية، في ظل الأداء الفني المتميز والمستويات الرائعة التي قدمها 28 مقاتلاً يمثلون 14 دولة عربية، ليؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة «المواي تاي» عربياً، في ضوء خطط الاتحاد العربي للمواي تاي، برئاسة عبدالله سعيد النيادي، لتطوير اللعبة ومواصلة إعداد البرامج، وتنظيم المسابقات الرامية لصناعة قاعدة واسعة للعبة ومحترفين، وأبطال قادرين على تمثيل بلدانهم، في المحافل والبطولات العالمية بأفضل صورة.

وجاء الفوز المبهر لمرضي، بعد تفوقه في نزال نصف نهائي «الويلتر ويت»، على المغربي حمزة رشيد، وتأهل إلى النهائي لملاقاة المقاتل الجزائري إلياس واري، بعد فوز الأخير في نصف نهائي «الويلتر ويت» على العراقي سجاد بشير، وفي النهائي قدم المقاتل محمد مرضي بطل العالم ثلاث مرات تحت 67 كجم «كلاس بي» عرضاً قوياً بإرادة صلبة مكنته من حسم نزالات الجولات الثلاث، والإعلان عن تتويجه بلقب «حزام العرب» في «الويلترويت»، في أول بطولة للمحترفين العرب للمواي تاي.

وأسفرت نتائج نزالات البطولة عن انتصارات إماراتية رائعة، حيث افتتح مشوار النجاحات المقاتل أحمد الشمار، بفوزه على الليبي محمد الخراز في فئة «البانتامويت»، وفاز المقاتل رافي رمزي على التونسي صهيب سكيك في فئة «لايت هيفي ويت»، ليكمل إبراهيم بلال رباعية الإمارات في الكرنفال العربي، بعد فوزه على المقاتل العراقي بهمن محمد في فئة «سوبر لايت ويت».

وشهدت النزالات الأخرى فوز البحريني علي صفار، على اليمني حامد المطري، والأردني عمر عوض، على الكويتي عبيد المطيري، والفلسطيني أمير العملة، على المصري عبدالله الديب، والليبي مؤيد التكبالي، على السوري علاء أبو جيش، ضمن نزالات البطاقة التمهيدية، فيما حقق الفوز ضمن نزالات البطاقة الرئيسية، الجزائري عبدالمنعم باسطة، على اللبناني مجد رحمون، والمصري أحمد إسماعيل، على الأردني يامن الشويفي، والمغربي محمد ياسين، على العراقي أكرم مناحي، والفلسطيني أحمد هلال على اللبناني محمد سعيد، في حين فرض التعادل نفسه على النزال قبل الختامي الذي جمع المغربي عثمان فكاكي بالتونسي محمد الطرابلسي ضمن فئة «هيفي ويت الوزن الثقيل»، وذلك بعد الأداء الرائع والمستوى المبهر الذي قدمه اللاعبان في الجولات الثلاث، لتعتمد لجنة الحكام نتيجة التعادل بـ 28 نقطة لكل منهما.

حضر المنافسات، وشارك في تتويج الفائزين والأبطال، ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، وسورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وحسام الدين دخيل، القائم بأعمال السفارة التونسية بأبوظبي، ومحمد الزروق الشريف، نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد الليبي للمواي تاي والكيك بوكسينج، ومصطفى جبار علك، رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، وطارق محمد المهيري، الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي، ومحمد القبيسي، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ولحسن الهلالي، رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمواي تاي، وموسى جبر مساعد الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي، بجانب عضوي مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، علي خوري، وياسر سالم.



من جانبه، قال عبد الله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «فخورون بالنجاحات المبهرة التي حققتها بطولة المحترفين العرب الأولى، ونعرب عن سعادتنا بالتجمع العربي المتميز في أبوظبي الذي أكد على التطورات الكبيرة التي تعاصرها رياضة المواي تاي عربياً، ومدى الشغف الجماهيري الكبير باللعبة، ما يمثل محطة هامة في مسيرة خططنا للمرحلة القادمة، حيث سعينا لتقديم بطولة بمواصفات عالمية للمحترفين العرب، وحققنا هدفنا بعد نجاحات الحدث الاستثنائي، ونتطلع خلال الفترة القادمة إلى المزيد من البرامج والمسابقات التي تسهم في تحقيق طموحات الرياضيين العرب وأبطال المواي تاي عالمياً».

وأضاف: «نثمن بفخر كبير الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة الاتحاد العربي للمواي تاي، ودوره الريادي الذي أحدث نقلة نوعية في مسيرة الإنجازات والنجاحات، على صعيد المشاركات لأبطال المنتخبات العربية، في كبرى المحافل الرياضية العالمية، مشيداً بالمستويات الفنية التي عكست إمكانيات ومهارات الأبطال العرب في الاستحقاقات الكبيرة».

وقال: «سعدنا بمشاركة نخبة محترفي العرب البطولة الأولى، والحضور الجماهيري المميز، والأجواء الاستثنائية الحافلة بالحماس والتحدي بين أبطال العالم، ما يعكس المكانة التي باتت تتبوأها دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، وجهة عالمية لرياضة المواي تاي، متوجهاً بالتهنئة والتبريكات لأبطال العرب المتوجين بألقاب البطولة الأولى، كما قدم التهنئة لنجم منتخبنا الوطني محمد مرضي، بمناسبة فوزه بلقب حزام العرب، وأشاد بانتصارات أبطال الإمارات في الكرنفال العربي، مهدياً الإنجازات للقيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات».