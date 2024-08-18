دانيلو يتعهد بالعودة سريعاً بعد «كسر الكاحل»



لندن (د ب أ)



تعهد البرازيلي دانيلو لاعب وسط نوتنجهام فورست بالعودة قريباً، بعد تعرضه لكسر في الكاحل، خلال المواجهة أمام بورنموث، في افتتاح مشوار الفريقين، بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمت الإحاطة باللاعب البرازيلي «23 عاماً» أثناء تلقيه العلاج عقب سقوطه بشكل غريب، أثناء التحام مع أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث في الدقيقة السابعة من المباراة. واستدعى الحكم وزملاء دانيلو، الجهاز الطبي على الفور بعد مشاهدة الحالة السيئة للاعب. وجرى نقل اللاعب البرازيلي على محفة بعد نحو تسع دقائق من العلاج، وسط تصفيق الجماهير.

وأكد نونو سانتو المدير الفني لنوتنجهام أن إصابة اللاعب خطيرة، لكن دانيلو عاد إلى منزله.

وكتب دانيلو عبر حسابه على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور «أهلاً بكم يا رفاق، أود إخباركم بأنني بخير، الحمد لله، وأنا في المنزل بالفعل».

وأضاف «سأعود قريباً وشكراً لكم على كل رسائل الدعم».