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الرياضة

فليك يتغزل في «النجم الشاب»

فليك يتغزل في «النجم الشاب»
18 أغسطس 2024 17:01

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أشاد الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة، بأداء نجمه الشاب لامين يامال «17عاماً» خلال مباراة فالنسيا، في الجولة الأولى للدوري الإسباني «الليجا»، والتي انتهت بفوز «البارسا» 2-1.
وذكرت صحيفة «ماركا» في تعليقها على المباراة، أن فليك حصل على نتيجة جيدة في استاد «ميستايا» معقل فالنسيا، بفضل هدفي الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، وهي بداية مبشرة للمدرب الذي وعد منذ أول يوم وطأت فيه قدماه برشلونة، أن يقاتل وينافس على جميع البطولات هذا الموسم.
وقالت الصحيفة، إن فليك أبدى رضاه عن أداء فريقه، رغم ظهوره بمستوى غير جيد في الشوط الأول وارتكابه بعض الأخطاء.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أن البعض تصور ألا يلعب لامين يامال مباراة فالنسيا، بسبب ظروف طعن والده ودخوله المستشفى للعلاج، وأن يفكر فليك ألف مرة، قبل أن يضمه إلى قائمة الفريق، إلا أن المدير الفني حرص على وجوده مع الفريق، بل وأشركه أساسياً ولم يغادر الملعب، إلا في الدقيقة 86، بعد أن تألق وصنع هدفاً.
ونقلت الصحيفة على لسان فليك قوله: لامين يامال أحد أفضل لاعبي «الليجا»، والكل يقدّره ويعمل له ألف حساب من الفرق المنافسة وجماهيرها.
وأضاف: إنه لاعب رائع ومهم جداً بالنسبة للفريق، وعشاق الكرة يريدون مشاهدته دائماً وهو يلعب ويتألق ويصنع الأهداف لزملائه، ولهذا هتفت له جماهير «الميستايا» عند خروجه من الملعب.
وقال فليك: من الأهمية بمكان أن نبدأ الموسم بانتصار، وكنا أفضل في شوط المباراة الثاني، واعترف بأن الفريق لم يكن في حالة جيدة في الشوط الأول.
ويلعب برشلونة مباراته الثانية في الدوري يوم 24 أغسطس الحالي على ملعبه، لتكون أول مباراة رسمية يقودها فليك في استاد مونتجويك الأوليمبي الذي يسع 60 ألف متفرج.

الدوري الإسباني
برشلونة
هانسي فليك
فالنسيا
لامين يامال
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