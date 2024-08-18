جوميز يشعر بتحسّن بعد الإصابة الخطيرة



ليل (أ ف ب)



طمأن لاعب وسط ليل، الإنجليزي أنجيل جوميز، الجمهور بتحسّن حالته، بعد الإصابة القوية التي تعرّضه لها على رأسه، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على مضيفه رينس 2-0، في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

قال جوميز (23 عاماً) في مقطع فيديو نشره على إنستجرام «كانت الضربة قوية، لكنّي أشعر بتحسّن».

وأضاف «أشكر فريقنا الطبي وفريق المستشفى على العمل الذي قاموا به، وأيضاً مشجعي الناديين على الدعم».

وانهار جوميز على أرض الملعب في الدقيقة 11، بعدما اصطدم برأسه بقوة مع لاعب خط وسط رينس الإيفواري أمادو كونيه، الذي طرده الحكم، بعد فترة وجيزة، بسبب الالتحام العنيف، وسرعان ما أحاط به لاعبو الفريقين، وعولج جوميز في الملعب لأكثر من 25 دقيقة، قبل أن يتم إجلاؤه من قبل رجال الإطفاء إلى المستشفى على وقع هتافات جماهير استاد أوجست ديلون.

واعتبر برونو جينيزيو مدرب ليل بأن ما قام به كونيه هو «اعتداء».

قال «هذه أمور لا ينبغي أن نراها على أرض الملعب، هناك أخطاء يمكن أن نسامح عليها، لكن هذا الخطأ بالنسبة لي غير قابل للتسامح».