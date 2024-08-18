الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوميز يشعر بتحسّن بعد الإصابة الخطيرة

جوميز يشعر بتحسّن بعد الإصابة الخطيرة
18 أغسطس 2024 17:03

 
ليل (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
هنري يترك «الأولمبي الفرنسي»
فرنسا تستعد لمراسم وداع النجم ألان ديلون


طمأن لاعب وسط ليل، الإنجليزي أنجيل جوميز، الجمهور بتحسّن حالته، بعد الإصابة القوية التي تعرّضه لها على رأسه، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على مضيفه رينس 2-0، في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
قال جوميز (23 عاماً) في مقطع فيديو نشره على إنستجرام «كانت الضربة قوية، لكنّي أشعر بتحسّن».
وأضاف «أشكر فريقنا الطبي وفريق المستشفى على العمل الذي قاموا به، وأيضاً مشجعي الناديين على الدعم».
وانهار جوميز على أرض الملعب في الدقيقة 11، بعدما اصطدم برأسه بقوة مع لاعب خط وسط رينس الإيفواري أمادو كونيه، الذي طرده الحكم، بعد فترة وجيزة، بسبب الالتحام العنيف، وسرعان ما أحاط به لاعبو الفريقين، وعولج جوميز في الملعب لأكثر من 25 دقيقة، قبل أن يتم إجلاؤه من قبل رجال الإطفاء إلى المستشفى على وقع هتافات جماهير استاد أوجست ديلون.
واعتبر برونو جينيزيو مدرب ليل بأن ما قام به كونيه هو «اعتداء».
قال «هذه أمور لا ينبغي أن نراها على أرض الملعب، هناك أخطاء يمكن أن نسامح عليها، لكن هذا الخطأ بالنسبة لي غير قابل للتسامح».

الدوري الفرنسي
ليل
فرنسا
إنجلترا
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
العميد محمد علي المهيري
الترفيه
شرطة أبوظبي تبث الجزء 2 من "درب السلامة"
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©