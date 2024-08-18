الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دراج فريق الإمارات يُتوج بلقب المرحلة الأولى لطواف إسبانيا

دراج فريق الإمارات يُتوج بلقب المرحلة الأولى لطواف إسبانيا
18 أغسطس 2024 17:50

 
إسبانيا (وام)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
بيان مشترك من الإمارات ودول ومنظمات أخرى بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني


تُوج الأميركي براندون ماكنولتي، دراج فريق الإمارات بلقب المرحلة الأولى من طواف إسبانيا، وذلك على المسار الممتد من لشبونة إلى أويراس في فويلتا إسبانيا.
وتفوق الدراج الأميركي على صاحب المركز الثاني ماتياس فاشيك دراج فريق «ليدل-تريك» بفارق ثانيتين فقط، وجاء ووت فان آرت دراج فريق «فيسما-ليس ايه بايك» ثالثاً.
وبحسب بيان فرق الإمارات للدراجات، بلغت سرعة الانطلاق لدراج الفريق 57.197 كم في الساعة، وستكون هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها الدراج الأميركي قميص القائد في أحد سباقات الطوافات الكبرى، وقال ماكنولتي إنه لم يتوقع الفوز بلقب المرحلة، معتبراً ما حدث أمراً خيالياً من الصعب تصديقه.
و اختتمت المرحلة السادسة من طواف بولندا، إذ حل الإيطالي دييجو أوليسي دراج فريق الإمارات ثانياً بفارق ضئيل عن ثيبوت نيس دراج فريق «ليدل تريك»، خلال منافسات السباق التي أقيمت لمسافة 183.2 كم.
وبهذه النتيجة جاء أوليسي ثانياً في التصنيف العام للسباق بفارق 13 ثانية فقط، عن المتصدر جوناس فينجارد دراج فريق «فيمسا لاب».

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
إسبانيا
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
العميد محمد علي المهيري
الترفيه
شرطة أبوظبي تبث الجزء 2 من "درب السلامة"
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©