ناجلسمان يقرر مصير نوير!



برلين (د ب أ)



يتوقع رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل حارس المرمى المخضرم مانويل نوير في الفريق خلال الأيام المقبلة، وقبل أن يعلن المدرب يوليان ناجلسمان عن قائمة منتخب «الماكينات» المقبلة.

وقال فولر في حديث في تصريحات مع محطة «سبورت 1» التليفزيونية، «سيكون ذلك بالتأكيد قبل إعلان القائمة، والذي سيكون في الأسبوع بعد القادم، وبحلول ذلك الوقت سيكون هناك قرار فيما يتعلق بمانويل».

وأضاف فولر أن نوير نفسه سيصدر أول بيان لأنه يستحق أن يكون له «الكلمة الأولى فيما يتعلق بما سيحدث بعد ذلك».

ولا يزال مستقبل نوير مع المنتخب الألماني غير واضح، بعد خروج الفريق من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» الشهر الماضي، حيث قال في أوائل الشهر الحالي، إنه يحتاج للمزيد من المحادثات، قبل أن يعلن قراره النهائي.

وخاض حارس بايرن ميونيخ الألماني 124 مباراة دولية ولعب في جميع البطولات الكبرى مع منتخب ألمانيا منذ كأس العالم 2010، علماً بأنه توج مع الفريق بمونديال 2014 في البرازيل.

ومن المقرر أن يجمع ناجلسمان لاعبيه في الثاني من سبتمبر القادم لمباراتي الفريق ضد المجر في دوسلدورف وهولندا في أمستردام 6 و9 من الشهر المقبل، في افتتاح مباريات المنتخب الألماني ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأشار فولر إلى أن نوير، الذي ينتهي عقده مع البايرن عام 2025، هو حارس «من الطراز العالمي»، لكنه أشاد أيضاً بالحارس الاحتياطي مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة الإسباني.

وأوضح فولر أيضا أن الكلمة الأخيرة لناجلسمان بصفته مدرب الفريق.