الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ناجلسمان يقرر مصير نوير!

ناجلسمان يقرر مصير نوير!
18 أغسطس 2024 18:41

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ساني.. «عودة جزئية»
روكي على أعتاب الرحيل عن برشلونة


يتوقع رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل حارس المرمى المخضرم مانويل نوير في الفريق خلال الأيام المقبلة، وقبل أن يعلن المدرب يوليان ناجلسمان عن قائمة منتخب «الماكينات» المقبلة.
وقال فولر في حديث في تصريحات مع محطة «سبورت 1» التليفزيونية، «سيكون ذلك بالتأكيد قبل إعلان القائمة، والذي سيكون في الأسبوع بعد القادم، وبحلول ذلك الوقت سيكون هناك قرار فيما يتعلق بمانويل».
وأضاف فولر أن نوير نفسه سيصدر أول بيان لأنه يستحق أن يكون له «الكلمة الأولى فيما يتعلق بما سيحدث بعد ذلك».
ولا يزال مستقبل نوير مع المنتخب الألماني غير واضح، بعد خروج الفريق من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» الشهر الماضي، حيث قال في أوائل الشهر الحالي، إنه يحتاج للمزيد من المحادثات، قبل أن يعلن قراره النهائي.
وخاض حارس بايرن ميونيخ الألماني 124 مباراة دولية ولعب في جميع البطولات الكبرى مع منتخب ألمانيا منذ كأس العالم 2010، علماً بأنه توج مع الفريق بمونديال 2014 في البرازيل.
ومن المقرر أن يجمع ناجلسمان لاعبيه في الثاني من سبتمبر القادم لمباراتي الفريق ضد المجر في دوسلدورف وهولندا في أمستردام 6 و9 من الشهر المقبل، في افتتاح مباريات المنتخب الألماني ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
وأشار فولر إلى أن نوير، الذي ينتهي عقده مع البايرن عام 2025، هو حارس «من الطراز العالمي»، لكنه أشاد أيضاً بالحارس الاحتياطي مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة الإسباني.
وأوضح فولر أيضا أن الكلمة الأخيرة لناجلسمان بصفته مدرب الفريق.

ألمانيا
بايرن ميونيخ
جوليان ناجلسمان
مانويل نوير
تير شتيجن
برشلونة
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
علوم الدار
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
اليوم 19:49
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©