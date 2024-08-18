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الرياضة

جرينوود يهدئ «الضجة»!

جرينوود يهدئ «الضجة»!
18 أغسطس 2024 18:58

 
مارسيليا (د ب أ)

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قال روبرتو دي زيربي مدرب أولمبيك مارسيليا، إن هدفي اللاعب ماسون جرينوود، في ظهوره الأول بقميص الفريق خلال الفوز بنتيجة 5-1 على بريست في الدوري الفرنسي لكرة القدم، من شأنهما تهدئة الضجة المثارة حول مهاجم مانشستر يونايتد السابق.
وقضى جرينوود الموسم الماضي معاراً لخيتافي الإسباني، وغادر النادي الإنجليزي في الشهر الماضي، لينتقل إلى مارسيليا بعقد مدته خمسة مواسم، وصفقة قيمتها 6. 26 مليون جنيه إسترليني «4. 34 مليون دولار».
وقال دي زيربي عن جرينوود الذي تعرض لصيحات الاستهجان طوال مباراة أمس السبت «إنه لاعب مختلف عن الآخرين، ومستواه غير عادي».
وأضاف المدرب الإيطالي عبر الموقع الإلكتروني لنادي مارسيليا على شبكة الإنترنت «أنا سعيد لأنه سجل، مما سيهدأ الضجة المثارة حول انضمامه للفريق».
وكان نادي مانشستر يونايتد عاقب جرينوود بالإيقاف في 30 يناير 2022 على خلفية مزاعم تتعلق بشابة، بعد نشر صور ومقاطع فيديو عبر شبكة الإنترنت.

 

الدوري الفرنسي
مارسيليا
ماسون جرينوود
خيتافي
مانشستر يونايتد
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