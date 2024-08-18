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الرياضة

«أبوظبي الدولي للشطرنج» يتوج الفائزين

«أبوظبي الدولي للشطرنج» يتوج الفائزين
18 أغسطس 2024 19:36

 
أبوظبي (وام)

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أحرز أمانتوف فاروق من طاجيكستان المركز الأول في البطولة المفتوحة للشطرنج لكل الأعمار التي أقيمت بالنظام السويسري من 11 جولة، بمشاركة 333 لاعباً ولاعبة، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج بنسخته الـ 30.
وحصد البطل اللقب بعد كسر التعادل مع صاحب المركز الثاني، وتمكن من جمع 9 نقاط ونصف النقطة من 11 جولة، بفوزه في 9 جولات وتعادله في واحدة وخسارة مباراة، وجاء ثانياً الإيطالي لوديشي لورنزوا، وثالثاً الهندي برانيش «9 نقاط».
وفي بطولة الناشئين للشطرنج الخاطف التي شهدت مشاركة 303 لاعبين ولاعبات، وأقيمت أيضاً بالنظام السويسري من 11 جولة، فاز الهندي أسواث باللقب بعد تفوقه في 10 مباريات مقابل خسارة واحدة، بعد كسر التعادل، بينما جاء ثانياً سامينيكوف إيهور من أوكرانيا، وثالثاً الهندي محمد عمران «9 نقاط».
ويواصل اللاعبون منافسات الأدوار التمهيدية في بطولة الناشئين لعمر 16 سنة فما أدنى للشطرنج الكلاسيكي، بمشاركة 298 لاعباً ولاعبة، وشهد هذا الدور صدارة مشتركة بين 29 لاعباً ولاعبة من دون خسارة أو تعادل.
يذكر أن فعاليات المهرجان تقام من 15 إلى 25 أغسطس الحالي، بمشاركة أكثر من 2200 لاعب ولاعبة يمثلون 82 دولة.
ويتضمن المهرجان منافسات الأساتذة الدولية، والبطولة المفتوحة A، والبطولة المفتوحة B، والناشئين من 8 سنوات إلى 16 سنة، والشطرنج الخاطف المفتوح للجميع، والشطرنج الخاطف للناشئين، وشطرنج العائلات، وفرق الجاليات، وبطولة الأكاديميات، وبطولة المؤسسات، وبطولة أصحاب الهمم، وبطولة المدارس للجنسين من 9 سنوات إلى 17 سنة.

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