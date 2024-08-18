برنتفورد يحسم «لقاء الجار»



لندن (أ ف ب)



تغلب برنتفورد على جاره اللندني كريستال بالاس 2-1 في المرحلة الأولى من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وسجل الكاميروني بريان مبوما (29) ويوان ويسا (76) هدفي برنتفورد، وايثان بينوك (57، خطأ في مرمى فريقه) هدف كريستال بالاس.

ولم يشارك مهاجم برنتفورد الدولي أيفن توني بسبب الضبابية حول مستقبله في صفوف الفريق قبل موسم واحد على نهاية عقده.

وكشف مدرب الفريق اللندني الدنماركي توماس فرانك في تصريحات قبل بداية المباراة معللاً قراره باستبعاد توني عن تشكيلة فريقه بالقول «ثمة الكثير من الأمور تتعلق بتوني، ثمة اهتمام بانتقاله إلى نادٍ آخر، وبالتالي قررنا عدم إشراكه».

وتألق توني في صفوف برنتفورد موسم 2022-2023، بتسجيله 20 هدفاً لفريقه في الدوري المحلي، لكنه غاب عن القسم الأول من الموسم التالي بعد إيقافه لاتهامه بالقيام بالمراهنات، وبعد عودته لم يقدم المردود ذاته، لكن ذلك لم يمنع مدرب منتخب إنجلترا السابق جاريث ساوثجيت من استدعائه للمشاركة في كأس أوروبا الأخيرة، حيث بلغ منتخب «الأسود الثلاثة» المباراة النهائية، وخسرها أمام إسبانيا 1-2.

وذكرت تقارير صحفية محلية بأن نادي أهلي جدة السعودي مهتم بالحصول على خدمات توني.