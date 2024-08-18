سيميوني: ألفاريز لديه «الحمض النووي» لأتلتيكو مدريد!



مدريد (د ب أ)



قال دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، إن لاعب الفريق الجديد الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لديه الحمض النووي للنادي، وسيحقق نجاحاً كبيراً في الدوري الإسباني. وتعاقد أتلتيكو مدريد مع اللاعب الأرجنتيني في صفقة كلفته 95 مليون يورو (5. 81 مليون جنيه إسترليني)، أوائل الأسبوع الجاري، لينهي فترة دامت عامين مع مانشستر سيتي الإنجليزي حصل خلالها على العديد من الألقاب.

وقد يشارك اللاعب الدولي الأرجنتيني، الذي سجل 19 هدفاً في كل البطولات في موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، للمرة الأولى مع أتليتكو مدريد في مواجهة فياريال الاثنين.

ورغم أن اللاعب لم يحظ بالتدريب الكافي مع زملائه، لكن سيميوني أبدى ثقته في تأقلم اللاعب سريعاً، وأنه سيحقق بداية قوية مع الفريق.

وقال سيميوني: «جوليان لاعب نتطلع جميعاً لنرى ما سيقدمه لنصبح أفضل، لقد حدث الأمر سريعاً».

وأضاف: «لقد وصل منذ وقت قصير للغاية، وتدرب معنا أربعة أيام لكنه تأقلم سريعاً». وتابع مدرب أتلتيكو مدريد: «لكنني أراه متحمساً للغاية، فهو يعرف من أين أتى وإلى أين ذهب، لديه شخصية تناسب الحمض النووي لأتلتيكو».