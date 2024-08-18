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الرياضة

الجزيرة يتفوق على البطائح بـ «ثلاثية»

الجزيرة يتفوق على البطائح بـ «ثلاثية»
18 أغسطس 2024 20:20

مراد المصري (أبوظبي)

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حقق الجزيرة فوزاً مقنعاً على البطائح 3-1، في لقاء ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليعزز حظوظه ببلوغ ربع النهائي، قبل مواجهة الإياب 8 سبتمبر المقبل، على استاد خالد بن محمد.
وسجل أهداف «فخر أبوظبي»، رامون ميريز في الدقيقة الخامسة، ونيسكينز كيبانو، من ضربة جزاء في الدقيقة 26، ومامادو كلوبالي في الدقيقة 64، فيما سجل لـ «الراقي» أناتولي بيرترند في الدقيقة 33.
ترجم الجزيرة أفضليته مبكراً بهدف رائع من الأرجنتيني رامون ميريز، إثر «مقصية» من داخل المنطقة في الدقيقة الخامسة، وعزز «فخر أبوظبي» تقدمه بهدف ثانٍ، أحرزه نيسكينز كيبانو من ضربة جزاء في الدقيقة 26.
وقلص أناتولي الفارق للبطائح، بعدما وصلته كرة عرضية من محمد جمعة بمواجهة المرمى، حولها بلمسة مباشرة داخل الشباك في الدقيقة 33.
كاد الجزيرة أن يضاعف الغلة في الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن تسديدة برونو وجدت الحارس درويش محمد بالمرصاد.
قام الحسين عموتة مدرب الجزيرة بتنشيط صفوف الفريق، بإجراء أكثر من تبديل، وأسفر ذلك عن الهدف الثالث من مامادو كلوبالي، بصناعة «البديل» كارلوس زاباتا في الدقيقة 64.
أجرى جوران توميتش، مدرب «الراقي» ثلاثة تبديلات بإشراك باولو هنريكي وويبريتي سيلفا وأحمد سليمان، بدلاً من ألفارو ورافائيل وأولريش، في محاولة لتقليص الفارق، إلا أن المحاولات باءت بالفشل.

الإمارات
أبوظبي
الجزيرة
مصرف أبوظبي الإسلامي
البطائح
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