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الرياضة

العين يعود من كلباء بـ «الفوز الثمين»

العين يعود من كلباء بـ «الفوز الثمين»
18 أغسطس 2024 20:33

فيصل النقبي (كلباء)

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تغلب العين على كلباء 3-2، في ذهاب الدور الأول، من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، باستاد كلباء، وسجل أهداف «الزعيم»، ميشيل في الدقيقة 19، ولابا كودجو في الدقيقة 45، وسيكو بابا في الدقيقة 66، فيما أحرز هدفي «النمور»، كايو إدواردو في الدقيقة 79، وشهريار من ضربة جزاء في الدقيقة 85.
جاءت المباراة حافلة بالأهداف، بدأها العين الذي تفوق بهدفين خلال «النصف الأول» من اللقاء، بتوقيع المدافع ميشيل في الدقيقة 19، و«القناص» لابا كودجو في الدقيقة 45، وسيطر «البنفسج» على مجريات الشوط، رغم المحاولات «الخجولة» لصاحب الأرض. 
وواصل «الزعيم» هجومه في الشوط الثاني، ونجح سيكو بابا في تسجيل هدفه الأول بقميص العين، والثالث لفريقه في الدقيقة 66، وقلص كايو إدواردو الفارق بهدف رائع في الدقيقة 79، وضغط «النمور» حتى أحرز الهدف الثاني عن طريق شهريار من ضربة الجزاء في الدقيقة 85.

العين
مصرف أبوظبي الإسلامي
لابا كودجو
كلباء
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