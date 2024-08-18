هافيرتز يشيد بمساهمة ساكا



لندن (د ب أ)



أشاد الألماني كاي هافيرتز، مهاجم أرسنال، بزميله بوكايو ساكا، بعد ما وصفه بالمساهمة الرائعة للجناح بالتسجيل وصناعة الأهداف لمساعدة أرسنال على الفوز 2- صفر في مواجهة وولفرهامبتون، في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن ساكا لعب كرة عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 25، ليرتقي لها هافيرتز بضربة رأس ويسجل أول هدف لأرسنال في الموسم محققاً بداية جيدة في ملعب الإمارات، حيث يسعى أرسنال لإنهاء انتظار طويل دام 21 عاماً للفوز بلقب الدوري.

ونجح أرسنال في تأمين الفوز قبل 16 دقيقة من نهاية المباراة، حينما سدد ساكا كرة قوية بقدمه اليسرى مسجلاً هدفاً رائعاً، أنهى به مجهودا فردياً جيداً.

وقال هافيرتز، الذي سجل 14 هدفاً الموسم الماضي، وهي أكبر حصيلة تهديفية له في الملاعب الإنجليزية بكل البطولات، إنه سعيد بالطريقة التي تعاون فيها نجم المنتخب الإنجليزي معه لافتتاح التسجيل في المباراة.

وقال هافيرتز: «حينما يتسلم ساكا تلك الكرات في تلك الأماكن، تدرك أنه يمثل تهديداً كبيراً».

وأضاف: «يمكنه وضع الكرة في المكان الذي ترغب به، وأعتقد أن توقيت الكرة كان رائعاً ومثالياً، لذلك كان هدفاً جيداً، وكمهاجم من الرائع أن تسجل، دائماً ترغب في ذلك، وفي أن تساهم بالتسجيل وصناعة الأهداف، أنا سعيد للغاية».