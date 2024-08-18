فولر ينصح جوريتسكا بالرحيل عن البايرن



برلين (د ب أ)



نصح رودي فولر المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا لكرة القدم اللاعب ليون جوريتسكا بالرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ للمشاركة في المباريات مع فريق آخر، إذا أراد المشاركة في كأس العالم 2026.

لعب جوريتسكا «29 عاماً بقميص منتخب ألمانيا 57 مباراة دولية، لكنه لم يكن ضمن خيارات المدرب يوليان ناجلسمان منذ بداية العام الجاري، وغاب عن المشاركة في بطولة يورو 2024.

وتثار شكوك حول مستقبل لاعب وسط بايرن ميونيخ الذي يمتد تعاقده حتى 2026، حيث لم يكن حاضراً في مباراة أولم يوم الجمعة الماضي في كأس ألمانيا، في الوقت الذي أكد فيه المدير الرياضي كريستوف فرويند على اهتمام أندية أخرى بضم اللاعب.

وقال فولر عبر قناة (سبورت 1)، إن الانتقال إلى فريق آخر هو الحل الأفضل لجوريتسكا إذا أراد العودة لصفوف المنتخب الألماني، والمشاركة في كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك.

وشدد فولر «بالطبع يجب احترام العقود، ولكن يجب أن يشعر اللاعب بالسعادة والرضا، وأن يشارك في المباريات بمعدل أكبر».