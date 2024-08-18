قمصان مديراً للكرة في الأهلي



القاهرة (د ب أ)



قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، تعيين مختار مختار رئيساً للجنة التخطيط بالنادي خلفاً لمحسن صالح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن المجلس قرر ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة، بجانب كل من حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وزكريا ناصف.

وأضاف أن النادي وافق على قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح، عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، أسهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن لجنة التخطيط بالأهلي المصري وافقت على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك تقرر تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة، بجانب عمله مدرباً عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذي تقدم به خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته، مع تكليف بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

يذكر أن الأهلي احتفظ مؤخراً بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني على التوالي، ليتوج بالبطولة للمرة الـ 44 في تاريخه، معززاً رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزاً بالمسابقة. كما شهد موسم 2023 - 2024 أيضاً تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي أيضاً والـ 12 في تاريخه، كما فاز ببطولتي كأس مصر وكأس السوبر المصري.