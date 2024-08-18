الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قمصان مديراً للكرة في الأهلي

قمصان مديراً للكرة في الأهلي
18 أغسطس 2024 21:32

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
عمر عبد اللطيف بطل «تحدي القراءة العربي» على مستوى الأزهر الشريف
نتائج مثمرة


قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، تعيين مختار مختار رئيساً للجنة التخطيط بالنادي خلفاً لمحسن صالح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته.
وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن المجلس قرر ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة، بجانب كل من حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وزكريا ناصف.
وأضاف أن النادي وافق على قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح، عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، أسهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن لجنة التخطيط بالأهلي المصري وافقت على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك تقرر تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة، بجانب عمله مدرباً عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذي تقدم به خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته، مع تكليف بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.
يذكر أن الأهلي احتفظ مؤخراً بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني على التوالي، ليتوج بالبطولة للمرة الـ 44 في تاريخه، معززاً رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزاً بالمسابقة. كما شهد موسم 2023 - 2024 أيضاً تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي أيضاً والـ 12 في تاريخه، كما فاز ببطولتي كأس مصر وكأس السوبر المصري.

مصر
الدوري المصري
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
علوم الدار
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
اليوم 19:49
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©