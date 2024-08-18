«السيتي».. بداية مثالية في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



استهل مانشستر سيتي الساعي لإحراز لقبه الخامس توالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز مشواره بأفضل طريقة ممكنة، بفوز ثمين خارج أرضه على تشيلسي 2-0، في المرحلة الأولى، وسجّل النرويجي إرلينج هالاند «18» والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش «84» الهدفين.

وكان «السيتي» انفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب المتتالية الموسم الماضي، بفوزه به للمرة الرابعة توالياً.

دخل «السيتي» المباراة منتشياً، بإحرازه درع المجتمع، بفوزه على جاره مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

خاض مانشستر سيتي المباراة في غياب لاعب وسطه المؤثر، الإسباني رودري الفائز مع منتخب بلاده بكأس أوروبا الأخيرة، وذلك بعد أن منحه المدرب الإسباني بيب جوارديولا إجازة مطوّلة بعد البطولة القارية، علماً بأنّه شارك قبل أيام قليلة في تدريبات فريقه.

وفي غياب الجناح جاك جريليش المصاب، خاض البرازيلي سافينيو الوافد الجديد إلى صفوف بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية، أول مباراة رسمية له في صفوف فريقه.

في المقابل، كانت المفاجأة في صفوف تشيلسي غياب جناحه رحيم سترلينج عن التشكيلة نهائياً.

بدأت المباراة بـ «جس نبض» بين الفريقين، من دون فرص خطيرة على المرميين، إلى أن نجح «السيتي» في افتتاح التسجيل من أول فرصة حقيقية في المباراة، بواسطة هدافه النرويجي العملاق هالاند، عندما وصلته الكرة بين مدافعين، أنسل بينهما، قبل أن يغمزها بطريقة رائعة داخل الشباك «18».

واحتفل هالاند بالتالي بالمباراة رقم 100 له في مختلف المسابقات مع «السيتي»، سجل خلالها 91 هدفاً، ونجح في 15 تمريرة حاسمة، منذ انتقاله قبل 3 مواسم، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسم كوفاتشيتش لاعب تشيلسي السابق النتيجة نهائياً في مصلحة «السيتي»، عندما سار بالكرة أمتاراً عدة، قبل أن يطلقها قوية من خارج المنطقة في الشباك «84».