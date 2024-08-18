«باسماري راش» تحصد كأس الوثبة في البرازيل

ساو باولو (الاتحاد)

حصدت المهرة «باسماري راش» لريكاردو جميل صليبا، بإشراف لوكاس كوينتانا، وقيادة روبرلي فيانا، لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، الذي أقيم بمضمار سيداد جارديم، في نادي «الجوكي كلوب» في ساو باولو، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية.

واجتمع للسباق الذي تنظمه جمعية مربي الخيول العربية البرازيلية، بالشراكة مع نادي ساو باولو للفروسية، سبعة خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافست لمسافة 1000 متر، في المضمار العشبي.

وجاء فوز «باسماري راش» ابنة «مارد الصحراء» بفارق رأس عن وصيفها «كرومو ديجوك تريو» لتريو أجروبيكيوريا، بإشراف ثياجو هيدار، وقيادة دانيللو نوفيس، بعد أن ابتعد الثنائي بفارق 6,25 طول عن بقية المتنافسين، فيما جاء في المركز الثالث «ستد برازيل جافيا» لمزرعة تريو، بإشراف أي جي أس كوريا، وقيادة الفارسة البرزايلية الشهيرة جين الفيس، وسجلت البطلة زمناً 1:06:31 دقيقة. يتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

150 سباقاً

انطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، حيث يشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي.



