الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سابالينكا تكسر الحاجز في معركة شفيونتيك!

سابالينكا تكسر الحاجز في معركة شفيونتيك!
18 أغسطس 2024 22:24

 
سينسيناتي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سابالينكا وبيجولا.. «9 ضد 5»!
شفيونتيك تهرب من المعاناة أمام «المراهقة الروسية»


بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في التنس، للمرة الأولى في مسيرتها بتخطيها البولندية إيجا شفيونتيك المصنّفة أولى عالمياً 6-3 و6-3.
ويعد الفوز ثأريا بامتياز بالنسبة لسابالينكا التي خسرت نهائي دورتي مدريد وروما أمام شفيونتيك في الأشهر السابقة.
وستتقدم سابالينكا التي سبق أن بلغت الدور نصف النهائي لهذه الدورة أربع مرات، إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي، قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى.
ولم يأتِ فوز سابالينكا من دون قتال، حيث تعيّن عليها تعويض خسارتها تسع فرص لحسم اللقاء، بينما كانت متقدمة 5-1 في المجموعة الثانية.
وخسرت سابالينكا إرسالها لتقلّص البولندية النتيجة إلى 3-5، إلا أنها تمكنت بعد طول انتظار من حسم النتيجة بكسر إرسال شفيونتيك في لقاء دام قرابة الساعتين.
وقالت سابالينكا عن بلوغها النهائي «لقد كسرت الحاجز أخيراً، لقد كانت معركة صعبة للغاية مع إيجا، وكان علينا أيضًا التحلي بالصبر بسبب حالة الطقس».
وشهد اللقاء هطول بعض زخات المطر مما أوقف المباراة مرات عدة.
وتابعت سابالينكا «في نقاط حسم المباراة، كان عليّ أن أقول لنفسي إن هذا هو السبب وراء كونها المصنفة الأولى عالمياً، وسأقاتل حتى النقطة الأخيرة، كان عليّ فقط أن أواصل القيام بعملي والسعي للفوز».

التنس
سينسيناتي
أرينا سابالينكا
إيجا شفيونتيك
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
علوم الدار
«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
اليوم 19:49
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©