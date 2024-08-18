سابالينكا تكسر الحاجز في معركة شفيونتيك!



سينسيناتي (أ ف ب)



بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في التنس، للمرة الأولى في مسيرتها بتخطيها البولندية إيجا شفيونتيك المصنّفة أولى عالمياً 6-3 و6-3.

ويعد الفوز ثأريا بامتياز بالنسبة لسابالينكا التي خسرت نهائي دورتي مدريد وروما أمام شفيونتيك في الأشهر السابقة.

وستتقدم سابالينكا التي سبق أن بلغت الدور نصف النهائي لهذه الدورة أربع مرات، إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي، قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى.

ولم يأتِ فوز سابالينكا من دون قتال، حيث تعيّن عليها تعويض خسارتها تسع فرص لحسم اللقاء، بينما كانت متقدمة 5-1 في المجموعة الثانية.

وخسرت سابالينكا إرسالها لتقلّص البولندية النتيجة إلى 3-5، إلا أنها تمكنت بعد طول انتظار من حسم النتيجة بكسر إرسال شفيونتيك في لقاء دام قرابة الساعتين.

وقالت سابالينكا عن بلوغها النهائي «لقد كسرت الحاجز أخيراً، لقد كانت معركة صعبة للغاية مع إيجا، وكان علينا أيضًا التحلي بالصبر بسبب حالة الطقس».

وشهد اللقاء هطول بعض زخات المطر مما أوقف المباراة مرات عدة.

وتابعت سابالينكا «في نقاط حسم المباراة، كان عليّ أن أقول لنفسي إن هذا هو السبب وراء كونها المصنفة الأولى عالمياً، وسأقاتل حتى النقطة الأخيرة، كان عليّ فقط أن أواصل القيام بعملي والسعي للفوز».