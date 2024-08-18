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الرياضة

شباب الأهلي يعبر عجمان بهدفين

شباب الأهلي يعبر عجمان بهدفين
18 أغسطس 2024 22:46


معتز الشامي (أبوظبي)

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حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً على ضيفه عجمان بهدفين، أحرزهما الإيراني سردار أزمون، في ختام ذهاب الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ليقترب خطوة من التأهل إلى ربع نهائي البطولة، وفي انتظار لقاء العودة 8 سبتمبر المقبل باستاد عجمان. 
وشهد اللقاء سيطرة «الفرسان» على مجريات اللعب خلال شوطي اللقاء، ولكن الهجوم أضاع فرصاً محققة للتسجيل في الشوط الأول، لاسيما يوري سيزار، قبل أن يستعيد أصحاب الأرض ذاكرة التهديف، عبر هدفي أزمون، الصفقة الجديدة التي تركت بصمتها سريعاً بهدف من مهارة فردية في الدقيقة 58، وآخر من انفراد بحارس «البرتقالي» في الدقيقة 63.

الإمارات
مصرف أبوظبي الإسلامي
شباب الأهلي
عجمان
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