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الرياضة

نابولي.. السقوط الكبير!

نابولي.. السقوط الكبير!
18 أغسطس 2024 23:01

 
روما (د ب أ)

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سقط نابولي بالخسارة أمام مضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل فريق هيلاس فيرونا أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقدم بهدف ديلون ليفرامينتو في الدقيقة 50.
وأضاف دانيال موسكيرا هدفين في الدقيقتين 75 والرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحقق فيرونا فوزه الأول هذا الموسم، على حساب بطل الدوري في الموسم قبل الماضي.
كما اعتلى فريق هيلاس فيرونا صدارة الترتيب مؤقتاً برصيد ثلاث نقاط، في ظل انتهاء خمس مباريات بالجولة الأولى بالتعادل.
وفي لقاء آخر بنفس التوقيت، تعادل بولونيا مع ضيفه أودينيزي بنتيجة 1-1، سجل ريكاردو أورسوليني هدف بولونيا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وأدرك أودينيزي التعادل بهدف لاوتارو جيانيتي في الدقيقة 68.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
نابولي
هيلاس فيرونا
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