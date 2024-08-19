ريال مدريد.. «البداية نقطة»



مدريد (أ ف ب)



بدأ ريال مدريد بقيادة نجمه الجديد الفرنسي كيليان مبابي مشوار الدفاع عن لقبه، بتعادل مخيّب أمام مضيفه ريال مايوركا 1-1، ضمن المرحلة الافتتاحية للدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعدما افتتح البرازيلي رودريجو التسجيل لـ«الريال» المتوج بلقب الكأس السوبر الأوروبية، للمرة السادسة القياسية، على حساب أتالانتا الإيطالي 2-0 في وارسو، تمكن الكوسوفي فيدات موريكي من معادلة النتيجة، وانتزاع نقطة ثمينة لأصحاب الأرض «53».

وعلى غرار مباراة أتالانتا، دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمبابي أساسياً، في مباراته الأولى على الإطلاق بالدوري الإسباني، بعد انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة طال انتظارها.

وكان مبابي نجح في تسجيل بداية مذهلة مع الفريق الملكي، عندما سجّل أحد هدفي فريقه بمواجهة أتالانتا، محرزاً في الوقت عينه باكورة ألقابه مع «الميرنجي».

مرّر البرازيلي فينيسيوس جونيور كرة بـ «كعب» قدمه إلى مواطنه رودريجو الذي لم يتوان عن تسديد كرة رائعة سكنت شباك مايوركا «13».

وتمكن مايوكا من فرض التعادل، إثر ركلة ركنية نفذها رودريجيز، وتابعها موريكي برأسه داخل المرمى «53»، وشهد اللقاء في لحظاته الأخيرة، طرد الفرنسي فيرلان مندي من جانب ريال مدريد «97».