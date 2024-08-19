هالاند.. «مدمر الأرقام» في «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



وصل النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند إلى 100 مباراة، في مسيرته مع فريق مانشستر سيتي، حيث احتفل بمباراته المئوية، خلال فوز الفريق «السماوي» 2-صفر على مضيفه تشيلسي، في المرحلة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كان المهاجم النرويجي بمثابة اكتشاف مذهل منذ وصوله إلى ملعب «الاتحاد»، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني في «صيف 2022»، حيث حصل على الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، بوصفه أفضل هداف في البطولة العريقة في موسميه حتى الآن.

واحتفل هالاند بمباراته الـ100 مع كتيبة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا على أفضل وجه، عقب تسجيله أول أهداف مانشستر سيتي في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي في شباك تشيلسي على ملعب «ستامفورد بريدج»، ليصل إلى 91 هدفاً مع فريقه حتى الآن بمختلف المسابقات.

هذا يعني أنه في بداية موسمه الثالث مع «السيتي»، سجل 21 لاعباً فقط أهدافاً للنادي أكثر من اللاعب البالغ 24 عاماً، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي.

على طول الطريق، حطم هالاند العديد من الأرقام القياسية للنادي والدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وضع نفسه أحد أعظم الهدافين الذين شهدتهم البطولة العريقة على الإطلاق. ونتيجة لذلك، تُوج هالاند بالعديد من الألقاب، خلال مشواره القصير مع «السيتي»، حيث حصل على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولاعب العام من رابطة كتاب كرة القدم، ولاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين، ووصيف الكرة الذهبية، وأفضل لاعب في جوائز جلوب سوكر.

وخلال موسمه الأول مع «السيتي»، أحرز هالاند 52 هدفاً في 53 مباراة في 2022- 2023، وهو أكبر عدد من الأهداف سجله لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال موسم واحد بجميع البطولات.

ومع إحرازه 36 هدفاً، حطم هالاند الرقم القياسي المشترك للأسطورتين آلان شيرر وآندي كول البالغ 34 هدفاً لكل منهما، وهو أكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي طريقه لتحقيق هذا العدد من الأهداف في البطولة، سجل النجم النرويجي الشاب ستة ثلاثيات - مثل كل اللاعبين الآخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز مجتمعين آنذاك.

وخلال موسمه الأول مع الفريق، كان هالاند أيضاً أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل «هاتريك» في ثلاث مباريات متتالية على ملعبه، وأول لاعب في تاريخ المسابقة أيضاً يسجل في كل من مبارياته الأربع الأولى خارج قواعده.

وكان تسجيله 22 هدفاً على أرضه رقماً قياسياً لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في ملعب «الاتحاد» خلال موسم واحد، كما أن أهدافه الـ12 في دوري أبطال أوروبا، هي أكبر عدد يحرزه لاعب في «السيتي» خلال موسم واحد من المسابقة.

أما في موسمه الثاني بالملاعب البريطانية «2023- 2024»، ورغم غيابه حوالي شهرين من الموسم بسبب الإصابة، فإن هالاند سجل 38 هدفاً في 45 مباراة، بمعدل هدف واحد كل 55. 98 دقيقة بكل المنافسات، وفقاً لموقع مانشستر سيتي الإلكتروني الرسمي.

واحتفظ هالاند بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، عقب إحرازه 27 هدفاً في 31 مباراة وفي نوفمبر الماضي، عندما سجل هدفاً في تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع ليفربول، حطم هالاند رقماً قياسياً آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 50 هدفاً، بعد خوضه 48 مباراة فقط بالبطولة. وتفوق هالاند على النجم المعتزل آندي كول، صاحب الرقم القياسي السابق، الذي احتاج لخوض 65 لقاء لتسجيل هذا العدد من الأهداف في البطولة.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وخلال فوز «السيتي» على لايبزج، أصبح اللاعب البالغ 23 عاماً في ذلك الوقت أسرع وأصغر لاعب على الإطلاق يسجل 40 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، حيث انتقل إلى قائمة أفضل 20 هدافاً على الإطلاق في المسابقة.

كما سجل هالاند 5 أهداف في مباراة واحدة للمرة الثانية خلال مسيرته مع «السيتي»، في موسم 2023- 2024، وذلك خلال الفوز على لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي. ومع انطلاق الموسم الجديد الآن، من يدري ما هي المستويات التي يمكن أن يصل إليها هالاند خلال الأشهر الـ 12 المقبلة؟