سابالينكا وبيجولا.. «9 ضد 5»!



نيويورك (رويترز)



بلغت أرينا سابالينكا نهائي بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس للمرة الأولى، بعد فوز سهل 6-3 و6-3 على البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً.

وتغلبت الأميركية جيسيكا بيجولا على الإسبانية باولا بادوسا 6-2 و3-6 و6-3، في مباراة قبل النهائي الأخرى، والتي توقفت لفترة وجيزة بسبب الأمطار.

وتخوض سابالينكا تاسع نهائي لها لبطولة ذات الألف نقطة، بينما تلعب بيجولا مباراتها النهائية الخامسة في هذه الفئة.

وفي ثالث مواجهة بين اللاعبتين هذا الموسم، والأولى على الملاعب الصلبة، أظهرت سبالينكا المصنفة الثالثة القادمة من روسيا البيضاء قوتها وسرعتها في اللعب.

وعلى الرغم من محاولاتها للعودة قرب النهاية، عانت شفيونتيك، من أجل مجاراة سرعة ودقة سبالينكا، ولم تتمكن في نهاية المطاف من تقليص الفارق.

فيما حققت بيجولا، الفائزة ببطولة كندا المفتوحة الأسبوع الماضي، فوزها التاسع على التوالي، وتسعى لأن تصبح أول لاعبة منذ إيون جولاجونج في 1973، تفوز ببطولتي كندا وسينسيناتي في عام واحد.