مدرب تشيلسي يشعر بالرضا

لندن (د ب أ)



بدا إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي راضياً عن أداء فريقه، رغم الخسارة بهدفين أمام مانشستر سيتي، في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وصرح ماريسكا عبر قناة سكاي سبورتس «أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً للغاية، في أغلب فترات المباراة، ومستوى الفريقين كان متقارباً، إن لم نكن نحن الأفضل، لكننا لم نستغل الفرص، والفارق كان كبيراً لصالحهم داخل منطقة الجزاء، ولكنني سعيد جداً بالأداء». وأضاف المدرب الإيطالي «يبقى الأهم بالنسبة لي دائماً هو صناعة الفرص، لقد تقدموا بهدف أول به كان قريباً من التسلل، وكدنا أن نسجل هدفاً، مثل هذه الأمور تغير مسار ونتيجة المباريات، لكن الأداء كان جيداً بشكل عام».

وأشار مدرب تشيلسي «واجهنا حامل اللقب، إنهم فريق لديه خبرات كبيرة بهذه المواقف ويجيدون الاستحواذ، بينما أهدرنا فرصتين أو ثلاثة، وسنواصل المحاولة للفوز بالمباريات».

وتطرق إنزو ماريسكا للحديث عن رحيم سترلينج لاعب الفريق الذي أصدر بياناً قبل المباراة، يطلب فيه الكشف عن أسباب استبعاده من مواجهة مانشستر سيتي.

وقال ماريسكا «بصراحة لم أر البيان، وليس لدي ما أقوله، استبعاده كان قراراً فنياً فقط، وسيوضح النادي موقفه لاحقاً إذا رأينا الحاجة لذلك».