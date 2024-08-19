لندن (د ب أ)



عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن فخره واعتزازه بلاعبيه، بعد الفوز بهدفين على تشيلسي، في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

وصرح جوارديولا عبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عقب اللقاء «لم أتوقع الفوز حقاً، أعرف قدرات لاعبي فريقي، ولكننا لم نتدرب بشكل كافٍ قبل الجولة الأولى». وأضاف «في الموسم الماضي لم ننجح في تحقيق الفوز هنا بملعب ستامفورد بريدج، لذا فإن هذا الانتصار هو خبر جيد، أما الخبر السيئ فهو أنه ينتظرنا 65 إلى 70 مباراة هذا الموسم، ولكن الفوز في بداية المشوار مهم لتعزيز الثقة».

وتابع المدرب الإسباني «حاولنا الاستعداد للمباراة، وكان لدينا يومان أو ثلاثة، من أجل التجهيز، ولكننا تجاوزنا هذه الصعوبات بفضل التزامنا، وكان الجميع في أفضل حالاتهم، وهذا يكفي».

وأضاف «أنا فخور ومحظوظ للغاية بالعمل مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين». وبشأن الفوز من دون لاعب الوسط الإسباني رودري، أجاب جوارديولا «انتبهوا، نحن نكسر الأرقام، بالتأكيد رودري لاعب مهم للغاية، لذا لابد أن يتواجد أيضاً لاعب بأهمية وخبرة مثل ماتيو كوفاسيتش «صاحب الهدف الثاني»، فهو شخص رائع، وقدم أداءً جيداً».

وختم تصريحاته بالقول «هناك خطة دفاعية وهجومية، لكن يبقى مهما أيضاً الاحتفال باللحظات الجيدة، وكيفية تجاوز اللحظات الصعبة، هذا ما يميز الفرق الكبيرة، ولكن لا أحد يتحدث عن ذلك، لم نحقق الفوز على ملعب ستامفورد بريدج منذ فترة طويلة، لذا فإن هذا الفوز خطوة جيدة».