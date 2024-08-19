الثلاثاء 20 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا: انتبهوا.. نحن نكسر الأرقام

جوارديولا: انتبهوا.. نحن نكسر الأرقام
19 أغسطس 2024 10:27

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
تعرف على نتائج الجولة الأولى للدوري الإنجليزي


عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن فخره واعتزازه بلاعبيه، بعد الفوز بهدفين على تشيلسي، في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.
وصرح جوارديولا عبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عقب اللقاء «لم أتوقع الفوز حقاً، أعرف قدرات لاعبي فريقي، ولكننا لم نتدرب بشكل كافٍ قبل الجولة الأولى». وأضاف «في الموسم الماضي لم ننجح في تحقيق الفوز هنا بملعب ستامفورد بريدج، لذا فإن هذا الانتصار هو خبر جيد، أما الخبر السيئ فهو أنه ينتظرنا 65 إلى 70 مباراة هذا الموسم، ولكن الفوز في بداية المشوار مهم لتعزيز الثقة».
وتابع المدرب الإسباني «حاولنا الاستعداد للمباراة، وكان لدينا يومان أو ثلاثة، من أجل التجهيز، ولكننا تجاوزنا هذه الصعوبات بفضل التزامنا، وكان الجميع في أفضل حالاتهم، وهذا يكفي».
وأضاف «أنا فخور ومحظوظ للغاية بالعمل مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين». وبشأن الفوز من دون لاعب الوسط الإسباني رودري، أجاب جوارديولا «انتبهوا، نحن نكسر الأرقام، بالتأكيد رودري لاعب مهم للغاية، لذا لابد أن يتواجد أيضاً لاعب بأهمية وخبرة مثل ماتيو كوفاسيتش «صاحب الهدف الثاني»، فهو شخص رائع، وقدم أداءً جيداً».
وختم تصريحاته بالقول «هناك خطة دفاعية وهجومية، لكن يبقى مهما أيضاً الاحتفال باللحظات الجيدة، وكيفية تجاوز اللحظات الصعبة، هذا ما يميز الفرق الكبيرة، ولكن لا أحد يتحدث عن ذلك، لم نحقق الفوز على ملعب ستامفورد بريدج منذ فترة طويلة، لذا فإن هذا الفوز خطوة جيدة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
تشيلسي
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
الرياضة
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
اليوم 11:30
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
اليوم 11:22
فيضانات في الولايات المتحدة(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات "غير مسبوقة" في ولاية كونيتيكت الأميركية
اليوم 11:05
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
الرياضة
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
اليوم 11:03
عملات من فئة الدولار
اقتصاد
الدولار عند أدنى مستوى في‭7 ‬ أشهر
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©