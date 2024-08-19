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الرياضة

فيلادلفيا يتعاقد مع لاعب ريال مدريد

فيلادلفيا يتعاقد مع لاعب ريال مدريد
19 أغسطس 2024 10:30

 
نيويورك (أ ف ب)

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وافق نجم منتخب فرنسا في الألعاب الأولمبية الأخيرة ونادي ريال مدريد الإسباني، جيرشون يابوسيلي على الانتقال إلى صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي يلعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بحسب تقارير عدة.
وساهم يابوسيلي في إحراز منتخب بلاده الميدالية الفضية الأولمبية، بعد خسارته بصعوبة أمام نظيره الأميركي في المباراة النهائية.
وكشفت شبكتا «أي أس بي ان» و«أن بي سي سبورتس فيلادلفيا» بأن لاعب بوسطن سلتيكس السابق سيوقع على عقد لمدة عام مقابل 2.1 مليون دولار.
لعب يابوسيلي (26 عاماً) 16 مباراة مع بوسطن سلتيكس على مدار موسمين حتى عام 2019، انتقل بعدها إلى اللعب في الدوري الصيني ثم الفرنسي، قبل الانتقال إلى ريال مدريد، وساعده على التتويج بطلاً لأوروبا موسم 2022-2023.
وتألق يابوسيلي بشكل لافت في صفوف منتخب بلاده في الألعاب الأولمبية، وسجل 22 نقطة في سلة كندا في الدور ربع النهائي، كما وأحرز 17 نقطة في نصف النهائي ضد ألمانيا بطلة العالم، قبل أن يسجل 20 نقطة في المباراة النهائية ضد الولايات المتحدة.
وكان فيلادلفيا تعاقد أيضاً مع النجم المخضرم بول جورج، علماً بأنه يضم النجم جويل إمبيد أيضاً الذي تُوّج مع المنتخب الأميركي أخيرًا باللقب الأولمبي.

كرة السلة
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