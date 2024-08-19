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الرياضة

بوسيتكوجلو: ماديسون يريد الرد على «خيبة الأمل»

بوسيتكوجلو: ماديسون يريد الرد على «خيبة الأمل»
19 أغسطس 2024 11:00

 
لندن (د ب أ)

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يشعر آنجي بوسيتكوجلو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي لكرة القدم، بتصميم اللاعب جيمس ماديسون على تقديم موسم جيد، بعد خيبه أمله في بطولة أمم أوروبا الأخيرة «يورو 2024».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن ماديسون لم يتواجد في قائمة المنتخب الإنجليزي التي شاركت في البطولة، لعدم جاهزيته الفنية والبدنية، خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.
بالنظر إلى أن ماديسون كان من أفضل اللاعبين في الدوري الممتاز، قبل إصابته في الكاحل في نوفمبر الماضي، كان استبعاده مفاجأة كبيرة، ولكن يمثل اليوم الاثنين فرصة عظيمة للرد على هذا الأمر.
ويسافر توتنهام لمواجهة ليستر سيتي، فريق ماديسون السابق، ويهدف اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لتقديم أفضل ما عنده على ملعب «كينج باور».
وقال بوستيكوجلو: «الشيء الجيد إنه جاهز، وأنه وضع لنفسه فرصة جيدة وقاعدة متينة لتقديم موسم قوي آخر».
وأضاف: «خيبة الأمل لعدم المشاركة في «اليورو»، حسناً، هذا جزء من كونك لاعب كرة قدم، نحصل على كل الأشياء الجيدة، ولكن هناك انتكاسات، والمهم هو كيف تكون ردة فعلك».
وأضاف: «أنا متأكد من أنه يريد الخروج، وأن يعود للمنتخب الوطني، واللعب مرة أخرى للمنتخب الإنجليزي، والأمر متروك له للعثور على الطريقة الصحيحة لاستخدامها حافزاً، إذا انحرفت نوعاً ما أو قلت في أي وقت (أنت تعرف أنه ليس لي أي علاقة بذلك) فأنت تفوت فرصة للتحسن».
وقال: «نعم، شعرت أن ماديسون عاد، هو عازم حقاً على تقديم موسم كبير، ويتمنى أن يعود للمنتخب الإنجليزي، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة لنا أن يعود إلى المستوى الذي نعرف أنه قادر على تقديمه».

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