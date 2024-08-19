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الرياضة

أنشيلوتي يفتح النار على ريال مدريد!

أنشيلوتي يفتح النار على ريال مدريد!
19 أغسطس 2024 11:03

 
مدريد (رويترز)

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انتقد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد افتقار فريقه للتوازن، وسوء الدفاع خلال التعادل 1-1، على ملعب ريال مايوركا في مباراته الأولى بالموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وقال أنشيلوتي إن لاعبيه افتقروا للتركيز، بعد تقدمهم المبكر عبر رودريجو في الدقيقة 13، لكنهم سمحوا لمايوركا للخروج بنقطة بضربة رأس من فيدات موريكي بعد الاستراحة.
وقال أنشيلوتي الذي بدا عليه الإحباط في مؤتمر صحفي «أنا لست سعيداً، أعتقد أنه كان بوسعنا أن نؤدي بشكل أفضل كثيراً، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر تركيزاً، وأن نعمل بشكل أفضل كفريق، إنها ليست مشكلة لياقة بدنية، بل كانت مشكلة ذهنية، لا أريد أن أختلق الأعذار لأي شيء، كان علينا أن نتحسن، ونظهر المزيد من الروح، يمكننا أن نتعلم الكثير من هذه المباراة، إنها مباراة يمكنك من خلالها أن ترى بوضوح أين قد نواجه المشاكل».
وانتقد أنشيلوتي دفاع فريقه بشكل خاص، قائلاً إنه يحتاج إلى أداء أكثر انضباطاً، بسبب نظام يعتمد على أربعة لاعبين من أصحاب النزعة الهجومية، مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو وجود بلينجهام.
وأشار إلى أن ريال مدريد كان من الممكن أن يخسر بسهولة بسبب أخطائه، وحث لاعبيه على التعلم بسرعة من أخطاء.
وقال أنشيلوتي «بدأنا المباراة بشكل جيد وتقدمنا في النتيجة، وحصلنا على فرص لتسجيل الهدف الثاني، ولكن في الشوط الثاني افتقرنا للتوازن، وكانت مباراة كان من الممكن أن نخسرها، لأننا لم نكن متوازنين، لم تكن مباراة جيدة، نحن فريق هجومي للغاية، والتوازن الدفاعي جزء أساسي من طريقة بناء الفريق، لقد عانينا من أجل الاحتفاظ بالكرة والضغط بعد فقدانها، عندما نتحدث عن الدفاع، فإننا نتحدث في المقام الأول عن الالتزام الجماعي، يتم إيجاد التوازن من خلال تفكير اللاعبين في نفس الشيء، عندما يتعين علينا استعادة الكرة يجب علينا التفكير في الأمر معاً.
وأضاف «إنها مشكلة الجميع، وليس المهاجمين أو لاعبي الوسط أو المدافعين، إنها مشكلة فريق لم يفهم أن هذا كان جانباً رئيسيا من المباراة». 

 

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