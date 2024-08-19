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الرياضة

الشباب يضم مدافع أتلتيكو مدريد

الشباب يضم مدافع أتلتيكو مدريد
19 أغسطس 2024 11:08

 
الرياض (د ب أ)

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اتفقت إدارة نادي الشباب السعودي، مع الإسباني ماريو هيرموسو لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً.
وذكرت صحيفة «الرياضية»، أن النادي العاصمي حدد مدة العقد مع المدافع الإسباني لموسمين مقابل 16 مليون يورو، وينتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية، التابعة لوزارة الرياضة، بعد إبلاغها عبر بريد إلكتروني رسمياً الخميس الماضي.
وانتهى عقد هيرموسو «29 عاماً» مع أتلتيكو مدريد في يوليو الماضي، ليصبح لاعباً حراً، وتقدر قيمته حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي بنحو 25 مليون يورو.
ويشغل اللاعب الإسباني مركز قلب الدفاع، إضافة إلى أنه شارك في 53 مباراة في مركز الظهير الأيسر.
وتدرج هيرموسو من الفئات السنية لنادي ريال مدريد، حتى وصل إلى الفريق الرديف الـ «كاستيا»، لكنه لم يمثل الفريق الأول، وذهب إعارة إلى ريال بلد الوليد، ثم انتقل إلى إسبانيول، ومنه ضمه أتلتيكو مدريد.
وكانت التقارير تحدثت عن اهتمام نادي اتحاد جدة أيضاً بالتعاقد مع ماريو هيرموسو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان اتحاد جدة قد عرض في وقت سابق، التوقيع مع ماريو هيرموسو بعقد لمدة 3 أعوام، براتب سنوي 12 مليون يورو.

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