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الرياضة

«الفجيرة للفنون القتالية» يحصد ذهبية في «الجائزة الكبرى»

«الفجيرة للفنون القتالية» يحصد ذهبية في «الجائزة الكبرى»
19 أغسطس 2024 11:35

 
وشيي (وام)

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حصل نادي الفجيرة للفنون القتالية، على أول ذهبية عربية في بطولة الجائزة الكبرى «جراند سلام الشباب»، التي أقيمت في مدينة وشيي بالصين، من 16 إلى 18 أغسطس الحالي، وشهدت إقبالاً دولياً متميزاً في نسختها الأولى.
وتألق أحمد خميس، بطل نادي الفجيرة للفنون القتالية، بأربعة نزالات جمعته مع خصومه من عُمان وكوريا والفلبين على التوالي، وختامها مع نظيره الروسي، حيث تُوج بذهبية ليحفر اسمه أول لاعب عربي يحصد ذهبية في البطولة، ومحققاً كأس أفضل لاعب في البطولة.
وأعرب نادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، عن فخره بهذا الإنجاز الإماراتي المتميز، وهنأ اللاعبين والطاقم الفني والإداري على الإنجاز وتطبيق الخطة الاستراتيجية التي اعتمدت بداية الموسم وبدأت تظهر نتائجها.
وأهدت إدارة النادي هذا الإنجاز إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وشكرت سموه على توفير سبل الدعم والمساندة للفريق بخاصة والنادي بعامة، وتعهدوا بمواصلة العمل على تحقيق رؤية سموه وتحقيق المزيد من الإنجازات.

الإمارات
الفجيرة
نادي الفجيرة للفنون القتالية
الصين
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