ذهبية وبرونزية للحمرية في «أوروبا للشراع الحديث»

الشارقة (وام)



تُوج عادل خالد لاعب الحمرية للشراع الحديث، بميداليتين ذهبية وبروزية في بطولة أوروبا المفتوحة بالسويد التي أقيمت من 16 إلى 18 أغسطس الحالي.

جاءت الميدالية الذهبية في صنف «Master»، والفضية ضمن فئة «Overall».

وهنأ حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، عادل خالد، على تألقه الجديد ورفعه علم الدولة في سماء السويد، مؤكداً أن الإنجاز يبرز مدى التزامه بالتمارين، واتباعه لتعليمات مدرب الفريق نجيب باشا.

وأعرب عادل خالد عن سعادته، بعد تتويجه بالميداليتين، ورفع علم الإمارات في البطولة الأوروبية، موجهاً شكره لمجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة نادي الحمرية، على الدعم المتواصل.