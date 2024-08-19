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الرياضة

5 مكاسب للجزيرة في «الرسمية الأولى»

5 مكاسب للجزيرة في «الرسمية الأولى»
19 أغسطس 2024 12:00

 
مراد المصري (أبوظبي)

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خرج الجزيرة بالعديد من المكاسب الإيجابية، من الفوز الذي حققه على البطائح 3-1، في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، وهي أول مباراة رسمية، في الموسم الجديد الذي يدخله «فخر أبوظبي» بروح متجددة، مع عملية إعادة البناء، والجهود التي يتم بذلها داخل «القلعة الجزراوية».
وجاء المكسب الأول في تأكيد المدرب الحسين عموتة، قاعدته المعتادة، وهي البحث عن الفوائد الفنية في المباريات الودية التي لم يحقق خلالها انتصارات، إلا أنه وفور إطلاق صافرة المباريات الرسمية، فإنه ينجح في تقديم أفضل نسخة من فريقه، ويبدأ في حصد الانتصارات، وهو ما قام به في أكثر من محطة سابقة في مسيرته التدريبية المتميزة.
ويضاف إلى ذلك تألق المصري محمد النني، الذي يمثل «دعامة أساسية» في وسط ميدان الفريق، كان يفتقد لها في الموسم الماضي، وترجم هذا الأداء، من خلال الحصول على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.
ويتجسد المكسب الثالث في المهاجم رامون ميريز، إذ أثبت «الأرجنتيني» أنه قادم بقوة، وافتتح التسجيل بـ «مقصية» رائعة، ليؤكد أنه لا يزال يملك الكثير لتقديمه إلى «فخر أبوظبي» هذا الموسم.
وجاء المكسب الرابع في قدرة الفريق على التعامل مع ظروف عدم اكتمال جاهزية الفريق، على صعيد اكتمال الصفوف والناحية البدنية، وسط الأجواء المناخية التي تقام بها المباريات هذا الشهر، إلا أن الجزيرة ظهر متماسكاً على أرض الملعب، وكان العمل الذي قام به خلال المعسكر التحضيري واضحاً خلال دقائق اللقاء.
وتمثل المكسب الخامس، في الأداء الجماعي الذي ميز الفريق على مدار دقائق اللعب، بعدما بلغ معدل الاستحواذ على الكرة 64%، وقام لاعبوه بـ 556 تمريرة، أكثر بـ 249 تمريرة عن منافسه البطائح الذي قام بـ 307 تمريرات، إلى جانب قيامه بضعف عدد تسديدات منافسه بواقع 16 تسديدة من لاعبي «فخر أبوظبي» مقابل 8 مرات من لاعبي «الراقي».
وأكد الحسين عموتة مدرب الجزيرة، عقب نهاية اللقاء، أن المباراة الأولى في الموسم دائماً ما تكون صعبة، إلا أن فريقه نجح في تخطيها، بفضل فترة الإعداد الجيدة، وقال: «استحققنا الفوز، بناءً على الأداء الذي قدمناه في المباراة، تبقى بعض الأمور التي يجب أن نعمل عليها خلال الفترة المقبلة، ومع مرور الأسابيع سيكون الفريق أقوى، خاصة مع اكتمال التشكيلة بعودة المصابين الذين سيكونون جاهزين بدنياً قريباً، وكذلك مع تأقلم اللاعبين على الطريقة الجديدة».
وعبر محمد النني، عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، إلا أنه اعتبر أن الفوز في اللقاء هو الأهم، ويشكل دفعة كبيرة للمرحلة المقبلة.
فيما اعتبر ميريز، أن حصد الفوز أمام جماهير الفريق على استاد محمد بن زايد، يمنحه وبقية المجموعة السعادة والحافز للاستمرار مع انطلاق الموسم.

 

الإمارات
مصرف أبوظبي الإسلامي
الجزيرة
البطائح
الحسين عموتة
محمد النني
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